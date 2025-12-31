11 medalja za Plivački klub Dinamo

Plivački klub Dinamo predstavio se na Dedamrazijadi u Novom Sadu sa 34 takmičara, koji su ukupno osvojili 11 medalja – jednu zlatnu, četiri srebrne i šest bronzanih.

U Novom Sadu je 27. decembra održano takmičenje najmlađih plivača „Dedamrazijada 2025“, koje je okupilo 278 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Plivački klub Dinamo predstavio se sa 34 takmičara, koji su ukupno osvojili 11 medalja – jednu zlatnu, četiri srebrne i šest bronzanih.

Osvajači medalja:

Aleksić Mateja – III mesto, 100 metara delfin

Husarik Martin – I mesto, 100 metara leđno

Marković Mihajlo – II mesto, 50 metara kraul i 100 metara mešovito

Maljković Maksim – III mesto, 50 metara kraul

Miletić Andrej – III mesto, 100 metara delfin

Pušelja Ilija – II mesto, 100 metara prsno

Stanišić Dunja – II mesto, 50 metara leđno

Tanaskovski Filip – III mesto, 50 metara leđno

Bronzane medalje osvojile su i dve štafete PK Dinamo. Štafeta 4×50 metara kraul (godište 2015–2016), u sastavu Elkhedr Lina, Maljković Maksim, Medić Svetlana i Stančul Vojislav, zauzela je treće mesto, dok je štafeta 4×50 metara kraul (godište 2017. i mlađi), u sastavu Husarik Maksimilijan, Stanišić Dunja, Bosnić Magdalena i Marković Mihajlo, takođe osvojila bronzu.

Takmičenjem „Dedamrazijada 2025“ završena je sezona za 2025. godinu. Takmičari PK Dinamo tokom godine učestvovali su na ukupno 25 takmičenja, sa kojih su se vratili sa 418 osvojenih medalja.

(Pančevac)