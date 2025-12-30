Deda Mraz izronio sa okićenom jelkom!

Klub za podvodne aktivnosti „Bela Crkva“ u saradnji sa Turističkom organizacijom opštine Bela Crkva, pod pokroviteljstvom lokalne samouprave opštine Bela Crkva, tradicionalno je i ove godine organizovao doček Deda Mraza na Gradskom jezeru, prenosi BCinfo.

Mališane su obradovala čak tri Deda Mraza, koji su iz Gradskog jezera izronioli sa okićenom jelkom, a čamcem je na obalu stigao još jedan Deda Mraz sa svojim pomoćnicima.

Tradicionalni doček Deda Mraza koji je okupio veliki broj dece, završen je velikim vatrometom.

(Pančevac/BCinof)