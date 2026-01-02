Novogodišnji intervju predsednice opštine Bela Crkva Tatjane Kokar

Predsednicom opštine Bela Crkva Tatjanom Kokar u novogodišnjem intervjuu za BC info istakla je da je 2025. godina obeležila odličnu saradnju sa republičkom i sa pokrajinskom vladom te da se to konkretno vidi na dosadašnjim odobrenim sredstvima po konkursima i ja se iskreno radujem daljoj saradnji na budućim projektima.

„Za našu opštinu je od velikog značaja bila poseta Predsednika Aleksandra Vučića marta meseca ove godine. Predsednik je razgovarao sa građanima, saslušao ono što je građanima bitno i obećao rešavanje velikih i značajnih problema. Predsednik je ispunio jedno od svojih prvih obećanja, oktobra meseca – novi multislajsni CT skener stigao je u bolnicu „Dr Budislav Babić“. Naime, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo finansirao je nabavku novog multislajsnog sistema za kompjuterizovanu tomografiju u iznosu 64.680.000,00 dinara, u cilju pružanja što bolje i kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijentima i stanovnicima opštine Bela Crkva. Dom zdravlja „Bela Crkva“ dobio je od Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo 29 miliona dinara, za realizaciju pilot projekta unapređenja dostupnosti preventivnih zdravstvenih usluga u seoskim sredinama, u kojima, inače, nedostaju lekari opšte prakse, a ne rade se ni specijalistički pregledi, niti ima apotekarskih jedinica.

Tokom ove godine, u selima koje pokriva Dom zdravlja, organizovani su preventivni pregledi, a biće organizovane i kućne posete fizioterapeuta za kućnu rehabilitaciju, pacijente će po nalogu lekara obilaziti patronažne sestre, a radiće se i identifikacija samačkih staračkih domaćinstava.Za ove potrebe nabavljena su nova putnička vozila i oprema za specijalističke preglede.

Realizovan je i projekat investicionog održavanja – adaptacija toaleta Centra za kulturu „Bela Crkva“ čiji je cilj uklanjanje arhitektonskih barijera i prilagođavanje objekta osobama sa invaliditetom. U pitanju je projekat koji se finansira sredstvima iz evropskih fondova preko Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i namenjen je nerazvijenim opštinama. Realizacijom ovog projekta cilj nam je da se uklone arhitektonske barijere za osobe sa invaliditetom i da se ova dva objekta prilagode ovoj kategoriji stanovništva. U okviru istog projekta, u zgradi Doma zdravlja „Bela Crkva“ urađena je adaptacija toaleta i uklanjanje prepreka za kretanje osoba sa invaliditetom, kao i uređenje staze koja vodi od Doma zdravlja ka Tehničkoj školi, rekla je Kokar i nastavila:

„Jedan od prioritetu u mom radu je bio izrada projektno tehničke dokumentacija za rekonstrukciju sale Centra za kulturu Bela Crkva. Ministarstvo kulture nam je opredelilo sredstva u iznosu od 6.107.455 dinara za prvu fazu radova na sanaciji krova, koja obuhvata pripremne, tesarske, limarske i izolaterske radove na objektu Centra za kulturu Bela Crkva.

U narodnom muzeju u Beloj Crkvi, koji je osnovan 1877. godine i smatra se najstarijim muzejom u Vojvodini, biće uvedeno grejanje, zahvaljujući projektu, koji je sa četiri miliona dinara podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu. Opština Bela Crkva od Ministarstva za brigu o selu dobila je bespovratna sredstva za opremanje i uređenje seoskog doma kulture, a realizacija ovog projekata predstavlja značajan korak u unapređenju kulturnog i društvenog života u seoskim sredinama.

Na teritoriji naše opštine postoji veliki broj udruženja žena, a tokom godine organizujemo brojne tradicionalne manifestacije. Uređen prostor sa binom, ozvučenjem i rasvetom biće od neprocenjive važnosti jer će omogućiti realizaciju sportskih, likovnih, umetničkih i folklornih programa za decu i odrasle.

Po konkursu Uprave za kapitalna ulaganja, odobrena su nam sredstva u iznosu od 107 miliona dinara za rehabilitaciju ulica u samom gradu, u pitanju je dovogodišnji projekat i mi očekujemo teške mašine na ulicama Bele Crkve početkom sledeće godine. Lokalna samouprava je od Ministarstva turizma dobila osam miliona dinara za postavljanje rasvete na biciklističkoj stazi Bela Crkva – Vračev Gaj u dužini od oko tri kilometra, koja će osim staze osvetljavati i lokalni put. Reč je o veoma frekventnoj saobraćajnici, naročito u toku leta, kada u Beloj Crkvi boravi veliki broj turista.

„Opština Bela Crkva nastavlja sa ulaganjima u obrazovanje, pre svega u ono što jeste u domenu lokalne samouprave, a to je uređenje školskih objekata.

Urađena je sanaciji krova, odnosno zamena limene konstrukcije na objektu Osnovne škole „Mihail Sadoveanu“ u Grebencu. Učenici Osnovne škole „Dositej Obradović“ u Beloj Crkvi, nakon mnogo godina, dobili su nove školske stolice, čime je značajno unapređen kvalitet boravka i rada u nastavi“, rekla je Kokar.

Iz opštinskog budžeta izdvojena su sredstva za niz radova u seoskim sredinama za koje su Saveti mesnih zajednica iskazali potrebu. Urađeno je pošljunčavanje, sanacija krova na zgradi Mesne zajednice Crvena Crkva, uređeno je dvorište i pomoće prostorija zgrade Mesne zajednice Кajtasovo i izgrađen je natkriveni deo nad ulazom u zgradu Mesne zajednice Dobričevo. Urađena je rasveta i staza na katoličkom groblju, a sledeće godine planiramo sanaciju kapele.

Opštinu Bela Crkva ne samo da karakterišu prirodne lepote već i bogato kulturno istorijsko nasleđe. Naša najznačajnija turistička manifestacija je „Belocrkvanski karneval“, najstariji karneval u Srbiji i jedan od 5 najstarijih evropskih karnevala. Posebno smo ponosni na našu prošlost, na multietničnost koja krasi naši lokalnu zajednicu. Velika pažnja se posvećuje životnoj sredini i očuvanju kulturnog nasleđa, a naročito očuvanju sećanja i isticanju multikulturalnosti sredine. Postavljanjem biste Melanije Bugarinović ispred zgrade opštine, na dan grada 15. oktobra želili smo da odamo počast našoj operskoj divi Melaniji Bugarinović, koja je pre gotovo jednog veka krenula put svetske slave, ne zaboravljajući svoje sugrađane. Podneli smi i inicijativu za vražanje krsta iz porte Hrama Svetih apostola Petra i Pavla na njegovu prvobitnu lokaciju ili u neposrednoj blizini te lokacije.

Кako bismo mogli da sprovodimo politiku privlačanja investicija i ulaganja u našu opštinu, moramo kontinuirano da radimo na rešavanju infrastrukturnih problema i stvaranju uslova za dalji razvoj i napredak Bele Crkve. Sledeće godine nastavićemo sa aktivnostima na pripremi projektno tehničke dokumentacije i izradi planskih dokumenata u cilju apliciranja na konkurse viših nivoa vlasti. Moramo konstantno da radimo na obnavljanju komunalne i putne infrastrukture, da opremamo škole, ustanove kulture i razvijamo turističke potencijale, da bi unapredili ekonomski status naše opštine.

Svima želim srećne novogodišnje i predstojeće božićne praznike, da ih svi zajedno provedemo u miru, ljubavi, blagostanju, sa svojim porodicama i na najlepši mogući način dočekamo sledeću godinu.

