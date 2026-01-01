Subvencije pčelarima u Vršcu: 4 miliona dinara za 70 gazdinstava

Grad Vršac nastavlja snažnu podršku pčelarima kroz subvencije namenjene unapređenju pčelarske proizvodnje. U okviru Programa razvoja poljoprivrede za 2025. godinu, registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima dodeljena su sredstva u ukupnom iznosu od četiri miliona dinara.

U Svečanoj sali Gradske kuće u Vršcu uručeno je više od 70 ugovora pčelarima sa teritorije grada, čime je zvanično započeta realizacija jedne od najznačajnijih mera podrške ovom sektoru u poslednjih nekoliko godina.

Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović i član Gradskog veća za poljoprivredu Slobodan Jovanov istakli su da su subvencije pčelarima u Vršcu odgovor na tešku agroekonomsku godinu i izazove sa kojima se suočavaju pčelarska gazdinstva.

„Želimo da sačuvamo pčelarstvo kao važan deo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Ova sredstva imaju jasan cilj – stabilizaciju proizvodnje i očuvanje pčelinjih društava“, poručila je Mitrović.

Prema procenama, na teritoriji Grada Vršca nalazi se oko 16.000 košnica. Ovom merom subvencija pčelarima u Vršcu obuhvaćeno je približno 8.000 košnica, odnosno polovina ukupnog broja.

Podsticaji su namenjeni gazdinstvima koja imaju od 10 do 200 registrovanih košnica. Iznos subvencije iznosi do 500 dinara po košnici, uz maksimalno 80 odsto vrednosti prijavljene investicije sa PDV-om.

Namena sredstava

Dodeljena sredstva mogu se koristiti za: nabavku šećera i sirovina za prihranu,

pčelarske pogače,

registrovane preparate za zaštitu i lečenje pčela,

vitaminsko-mineralne dodatke,

potrošni materijal za zimsku negu pčelinjih društava.

Gradonačelnica je naglasila da su subvencije pčelarima u Vršcu dostupne i malim proizvođačima, koji često imaju najviše problema sa opstankom. „Vršac brine o svakom pčelaru, bez obzira na veličinu gazdinstva. Zajedno gradimo stabilnu i održivu poljoprivredu“, zaključila je Mitrović.

(Grad Vršac)