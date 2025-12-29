Vršac: Održana stručna obuka zdravstvenih radnika

U prostorijama Doma zdravlja Vršac organizovana je stručna obuka zdravstvenih radnika iz oblasti reanimacije. Cilj obuke je podsećanje na važeće protokole reanimacije, kao i obnavljanje i unapredjenje znanja i veština koje su zdravstveni radnici stekli tokom svog obrazovanja i profesionalnog rada.

Vreme predstavlja najznačajniji faktor u postupcima reanimacije, te je ova obuka usmerena na uskladjivanje rada svih članova tima koji učestvuju u zbrinjavanju životno ugroženih pacijenata. Jasna podela uloga i zadataka u toku reanimacije omogućava efikasnije postupanje, uštedu dragocenog vremena i pravovremeno sprovodjenje svih neophodnih mera, imajući u vidu da u pojedinim situacijama i sekunde mogu biti presudne za spasavanje života.

Značaj ove obuke dodatno je naglašen činjenicom da je Služba hitne medicinske pomoći Vršac poslednjih godina opremljena najsavremenijom medicinskom opremom za urgentnu medicinu, kako u novim sanitetskim vozilima, tako i u ambulantnim uslovima. Zahvaljujući tome, ekipe SHMP Vršac u potpunosti su spremne da zbrinu i najsloženija stanja životno ugroženih i politraumatizovanih pacijenata, u skladu sa najvišim standardima savremene medicine.

Unapredjenje sistema zdravstvene zaštite na teritoriji grada ogleda se i u proširenju dostupnosti zdravstvenih usluga u seoskim sredinama. Od nedavno, ambulanta u Uljmi organizuje noćna dežurstva svake večeri, što predstavlja značajno olakšanje za stanovnike čak deset vršačkih sela i dodatno doprinosi većoj bezbednosti i pravovremenom zbrinjavanju pacijenata u hitnim situacijama.

Obuku sprovode eminentni stručnjaci iz oblasti urgentne medicine, a svi učesnici će, nakon uspešno završene edukacije, dobiti sertifikat Društva lekara urgentne medicine Srbije.

Rukovodstvo Doma zdravlja Vršac prepoznalo je potrebe svojih zaposlenih i omogućilo realizaciju ove edukacije sa ciljem daljeg unapredjenja kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga. „U narednom periodu biće organizovane i dodatne edukacije iz drugih oblasti“, izjavio je v.d. direktora Doma zdravlja Vršac, dr Borko Minić.

(Pančevac/Grad Vršac)