Kovačica deci na dar: Podeljeni novogodišnji paketići

Uz rekordan broj dece, roditelja i posetilaca, trg u Kovačici bio je ispunjen dečijim osmehom i pravom prazničnom atmosferom povodom novogodišnjeg programa i dodele besplatnih novogodišnjih paketića.

Predsednik opštine Kovačica Petar Višnjički izjavio je da je cilj bio da deca, pored poklona, uživaju u predstavi i atmosferi koje će im ostati u sećanju.

Opština Kovačica, u saradnji sa Turističkom organizacijom, obezbedila je besplatan prevoz iz svih naseljenih mesta na svojoj teritoriji, kako bi sva deca do četvrtog razreda mogla da prisustvuju svečanosti i dobiju novogodišnje paketiće. Koliku radost ovakav događaj donosi najmlađima, istakla je direktorka Turističke organizacije Kovačica Dragana Latovljev.

Svečana podela paketića u Kovačici protekla je uz osmehe i radost najmlađih, koji su uživali u programu pripremljenom posebno za njih. Paketići, predstava i praznična atmosfera obeležili su dan koji će mališani dugo pamtiti.

(RTV Pančevo)