Vučićeva godišnja konferencija: Prvi cilj je mir i stabilnost, a drugi najbolja godina u istoriji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su dva glavna cilja države u narednoj, 2026. godini očuvanje mira i stabilnosti i da to bude „najbolja godina u istoriji“ u ekonomskom smislu. Vučić je na početku godišnjeg obraćanja javnosti rekao da će Srbija 2026. nastaviti politiku vojne neutralnosti, očuvanja mira u regionu, a na globalnom planu politiku poštovanja Povelje UN „ne samo po pitanju Kosova i Metohije, već i svih ostalih kriza širom sveta“.

„Štitićemo bezbednost građana Srbije, čuvaćemo zemlju od potencijalnog agresora i činiti sve da ih odvratimo od napada na Srbiju“, kazao je predsednik.

– Imamo dva cilja, prvi je mir i stabilnost, a drugi je najbolja godina u istoriji Srbije pre svega vezano za ekonomiju. U ta dva cilja sve ono što smo radili i sve što ćemo da radimo možemo da usredsredimo i usmerimo na to. Srbija će nastaviti politiku vojne neutralnosti i mira u regionu, u svetu će se držati povelje UN i rezolucija UN, ne samo po pitanju Kosova i Metohije, već i u odnosu na sve globalne krize – rekao je predsednik na početku.

Vučić je istakao da je očuvanje bezbednosti građana i stabilnosti države apsolutni prioritet, uz jasnu poruku da će Srbija biti spremna da se odbrani od svake potencijalne pretnje.

– Nastavićemo politiku vojne neutralnosti, politiku mira u regionu, ali i u svetu držaćemo se povelja Ujedinjenih nacija i rezolucija Ujedinjenih nacija, ne samo po pitanju Kosova i Metohije, već i po pitanju svih ostalih kriza širom sveta – rekao je Vučić.

On je naglasio da će država istovremeno raditi na zaštiti svojih građana i odvraćanju svakog mogućeg agresora.

– Istovremeno štitićemo bezbednost građana Srbije, čuvaćemo našu zemlju od potencijalnog agresora i učiniti sve da ih od napada na Srbiju odvratimo – poručio je predsednik.

Opasna geopolitička situacija i proaktivna diplomatija Srbije

Govoreći o globalnim prilikama, Vučić je ocenio da svet ulazi u period povećane neizvesnosti i nestabilnosti, u kojem je sve teže predvideti tok međunarodnih događaja.

– Živimo u vremenima koja nisu jednostavna za predviđanje, u vremenima kada se, čim se probudite, vidite da je negde u svetu izbio neki novi rat – rekao je Vučić i dodao da nije optimista kada je reč o brzom okončanju sukoba u Ukrajini.

O penzijama – Penzioneri će za 5 dana dobiti najveću penziju u istoriji, povećano je za 137 odsto, nominalno, a realno uvećanje je 44,8 odsto. Dakle, to je ono što je povećanje životnog standarda penzionera. I nećemu tu stati! Zašto sam rekao, to je jedna od stvari zašto sam rekao najbolja godina, ne samo u opremanju vojske i policije i njihovom značajnom povećanju njihovih primanja, već i za naše penzionere koji će opet imati značajno povećanje penzija na ovih 12,2 odsto. Novo povećanje u 2026. godini će biti više od 5 odsto! – Prosečna plata u oktobru mesecu za one koji nisu ispratili je zvanično 945 evra na nivou Srbije. Mi očekujemo da ona bude preko 1000 evra u decembru mesecu, u ovoj godini 2025. Dakle 2025. i verujemo da će biti u decembru 2026. mnogo veća. A da do kraja 2027. prosečna plata na nivou Srbije bude 1.400 evra, jer očekujemo veliki rast u naredne dve godine. Ono što je meni važno, povećali smo minimalne zarade, što nosi svoj određeni rizik

– Niko ne može da predvidi hoće li doći do kraja sukoba u Ukrajini, što sumnjam da će se uskoro dogoditi, iako bih to najviše na svetu voleo – istakao je predsednik.

Prema njegovim rečima, paralelno sa ratom u Ukrajini, gotovo je izvesno da će rasti tenzije i u drugim delovima sveta.

– U isto vreme, gotovo sam siguran da će tenzije rasti na drugim delovima naše planete – upozorio je Vučić.

U takvim okolnostima, kako je naveo, za Srbiju je ključno da očuva unutrašnju stabilnost i mir, kao i da nastavi da unapređuje saradnju sa različitim međunarodnim akterima.

– Važno je da, bez obzira na sve uticaje kojima jesmo i kojima ćemo biti izloženi, sačuvamo našu stabilnost, da sačuvamo mir i da pokušamo da unapredimo saradnju sa svim različitim akterima širom sveta – rekao je Vučić.

Predsednik je izneo i deo podataka o svojim spoljnopolitičkim aktivnostima tokom 2023. godine, naglasivši intenzitet diplomatskih kontakata.

– U 2023. godini imao sam 63 susreta sa šefovima država, sa premijerima 34 susreta, sa šefovima međunarodnih organizacija i Evropske unije 34, sa ministrima i predsednicima parlamenata 31, kao i 26 telefonskih razgovora sa šefovima država i vlada – naveo je Vučić.

On je precizirao da je, računajući samo najvažnije spoljnopolitičke aktivnosti, njihov ukupan broj iznosio 188.

– To znači više i češće nego svaki drugi dan u godini – rekao je predsednik.

Vučić je zahvalio svom timu u Predsedništvu, ali i članovima Vlade, na doprinosu u realizaciji spoljnopolitičkih aktivnosti Srbije.

– Zahvalan sam mom timu u Predsedništvu i ljudima iz Vlade koji su nas pripremali, pomagali i zajedno sa nama učestvovali u ovim spoljnopolitičkim aktivnostima, kojih je, kao što vidite, bilo izuzetno mnogo – rekao je Vučić.

On je istakao da retko javno zahvaljuje saradnicima, ali da smatra da je važno da se prepozna njihov doprinos.

– Hvala na ogromnom trudu, energiji, radu i entuzijazmu i svemu onome što smo činili da na dostojanstven i ozbiljan način predstavljamo interese naše zemlje – poručio je predsednik.

Očuvana stabilnost u Srbiji uprkos brojnim izazovima

Vučić se posebno osvrnuo na ulogu policije i Vojske Srbije u očuvanju unutrašnje stabilnosti i bezbednosti države, naglašavajući da je to sastavni deo ukupne strategije očuvanja mira i sigurnosti građana.

Govoreći o unutrašnjoj bezbednosti, Vučić je ocenio da je očuvanje stabilnosti u Srbiji ostvareno uprkos, kako je rekao, brojnim protivzakonitim okupljanjima i napadima tokom prethodnog perioda.

– Šta je važno da mi radimo? U smislu pune stabilnosti, unutrašnje i bezbednosti. Najpre sam ponosan na činjenicu da smo, uprkos protivzakonitom delovanju, više desetina hiljada protivzakonitih okupljanja, brojnim napadima na policiju, imovinu i ljude, uspeli da sačuvamo stabilnost i mir u zemlji i da sačuvamo živote ljudi – rekao je Vučić.

On je naveo da je tokom tih događaja bilo ozbiljnih bezbednosnih incidenata, ali da je izbegnut najteži scenario.

– Najugroženiji je bio Milan Bogdanović, na kojeg je pucano na platou ispred Narodne skupštine iz očigledne političke mržnje koju su pojedini mediji i pojedini ljudi namerno proizvodili. Takođe, bilo je i lica koja su izbodena nožem na istom mestu i iz istog razloga – rekao je predsednik.

Vučić je naglasio da je, uprkos tim incidentima, Srbija uspela da izbegne smrtne ishode.

– Ipak, uspeli smo da prođemo bez mrtvih, bez žrtava, i to želim da ljudi u Srbiji znaju – istakao je.

Poredeći situaciju u Srbiji sa protestima u pojedinim zapadnim zemljama, Vučić je naveo primer Francuske i protesta – žutih prsluka“.

– Samo u onome što su organizovali žuti prsluci u Francuskoj, na različite načine, od tragedija na kružnim tokovima do dešavanja na trgovima, više desetina ljudi izgubilo je život. Po nekim podacima 27, a po nekim čak i 43, u zavisnosti od toga šta se smatra direktnom posledicom protesta – rekao je Vučić.

Najmanje krivičnih dela u poslednjih 25 godina

– Imamo najnižu stopu kriminala i izvršenih krivičnih dela u našoj istoriji, u 2025. godini. Ove godine smo imali 32 ubistava, teških ubistava za 34,5 odsto manje, manje je svih vrsta ubistava. Povećana su nam krivična dela protiv polne slobode, moraćemo dodatnu pažnju da posvetimo u borbi protiv napada na žene, silovanja, femicida. A zašto nam je sve u padu, a najčitanije su nam crne hronike svuda – jer se društvo osvestilo. Društvo je počelo da govori o tome, ranije se nije toliko govorilo, danas je drugačije.

Čestitao je policiji na hapšenju Tihomira K. koji je izbo baku pred unukom na Novom Beogradu.

– Svi su se zapitali ko su ova lica i ovakvi ljudi, zato smatram da, pozivam zakonopisce i zakonotvorce, povećamo kazne dodatno, i za silovatelje i povratnike. I sada ste videli jednu našu slabost, mi nismo imali sistem za prepoznavanje lica. Nismo ga imali pošto su nam predstavnici opozicionih stranaka i nevladinih sektora držali pridike kako ćemo taj sistem koristiti ne za dobrobit ljudi. Da nije bilo toga, mi prijave od stanovništva nismo imali. I zato smo trebali da se oslonimo na sistem za prepoznavanje lica, a mi to nismo. A ustvari hoćemo da se borimo protiv ovakvih zlikovaca, a jedino u Srbiji to ne može – istakao je.

Jačanje kontraobaveštajne zaštite države

Predsednik je najavio jačanje kontraobaveštajne zaštite države.

– Moraćemo dalje da radimo na kontraobaveštajnoj zaštiti naše zemlje i najvažnijih institucija, a to je zadatak i Bezbednosno-informativne agencije i Vojnobezbednosne agencije – naglasio je.

Govoreći o vojsci i policiji, Vučić je najavio dodatna ulaganja u opremanje i poboljšanje materijalnog položaja pripadnika bezbednosnih snaga.

– Što se tiče vojske i policije, kao i njihovog opremanja, biće i dodatnog povećanja primanja u narednoj godini, bez čekanja januara 2027. godine – rekao je predsednik.

On je naveo da se povećanja odnose pre svega na pripadnike koji su najizloženiji i najzaslužniji.

– Reč je o pripadnicima specijalnih i drugih jedinica, i u vojsci i u policiji. To je mali broj korisnika budžeta, ali za nas od izuzetnog značaja – istakao je Vučić.

Kako je zaključio, jačanje bezbednosnog sektora važno je i zbog spoljnog i zbog unutrašnjeg pritiska.

– To je važno i u smislu odvraćanja potencijalnih pritisaka spolja, ali i u borbi protiv organizovanih kriminalnih grupa, koje imaju značajan upliv iz Crne Gore, sa teritorije Kosova i Metohije, iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i drugih delova regiona – rekao je Vučić.

(Pančevac/Agencije)