Za penzionere veći limit za jeftiniju struju

Novi limit za penzionere koji će imati status energetski ugroženog kupca, na osnovu kojih će im računi za struju od oktobra 2025. do marta 2026. biti smanjeni za po 1.000 dinara, počev od obračuna penzija za decembar, biće 31.092,11 umesto 27.711,33 dinara. Status „penzionera energetski ugroženog kupca” stiče se automatski, bez prijavljivanja, u postupku koji po službenoj dužnosti pokreće lokalna samouprava.

I za borce, invalide i bolesne

Što se tiče statusa „opšteg energetski ugroženog kupca”, koji se ne primenjuje samo za penzionere, važe drugačiji uslovi. Pravo se stiče tek pošto se preda zahtev u Gradskoj upravi Pančeva. Prihod se računa po članu domaćinstva. Takođe, bitno je i kolika je potrošnja, pošto su popusti procentualni, kao i kolika je kvadratura stana. Osnov za sticanje ovog prava je i već stečeno pravo na novčanu socijalnu pomoć ili uvećanu novčanu socijalnu pomoć ili dečji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica. Zahtev lokalnoj samoupravi mogu da podnesu i građani na koje se vodi brojilo, a koji imaju status borca ili svojstvo vojnog invalida, bilo ratnog ili mirnodopskog, civilnog invalida rata, kao i oni koji imaju pravo na porodičnu invalidninu palog borca, vojnika poginulog ili umrlog u vojsci, umrlog vojnog invalida ili civilnog invalida rata I grupe, kao i pravo na mesečno novčano primanje od umrlog civilnog invalida rata, civilne žrtve rata i umrlog borca.

Šta dobija energetski ugroženi kupac Energetski ugroženi kupac stiče pravo umanjenja mesečnih računa za određene količine ili električne energije, ili prirodnog gasa ili toplotne energije. Za struju, u svakom mesecu, ukoliko potrošnja ne pređe:

– za jednočlano domaćinstvo – 120 kWh,

– za dvočlano i tročlano domaćinstvo – 160 kWh,

– za četvoročlano i petočlano domaćinstvo – 200 kWh i

– za šestočlano i veće domaćinstvo – 250 kWh. Za gas popust važi od oktobra do marta ako potrošnja mesečno nije veća:

– za jednočlano domaćinstvo od 359 kWh,

– za dvočlano i tročlano domaćinstvo od 462 kWh,

– za četvoročlano i petočlano domaćinstvo od 616 kWh i

– za šestočlano i veće domaćinstvo od 770 kWh. Što se tiče isporuke toplotne energije, to jest centralnog ili daljinskog grejanja, svaki račun se umanjuje:

– za jednočlano domaćinstvo za 60%,

– za dvočlano i tročlano domaćinstvo za 50%,

– za četvoročlano i petočlano domaćinstvo za 45% i

– za šestočlano i veće domaćinstvo za 40%.

Domaćinstvo na osnovu zdravstvenog stanja stiče status energetski ugroženog kupca ako član domaćinstva koristi medicinske aparate ili uređaje neophodne za održavanje zdravlja, a kome bi obustavom struje mogao biti ugrožen život ili zdravlje.

Takođe i penzioneri, ako spadaju u neku od ovih kategorija, pored automatskog statusa koji im donosi popust na struju od 1.000 dinara u toku zime, mogu da podnesu zahtev lokalnoj samoupravi da im se odobri i ovaj opšti status energetski ugroženog kupca, koji donosi procentualni popust ili na gas, ili na struju, ili na daljinsko grejanje.

Popust bez obzira na dugove

Od pre dve godine uslov za dobijanje statusa energetski ugroženog kupca više nije izmirenje prethodnih računa za električnu energiju, gas ili toplotnu energiju. Da ne bi bilo zabune, kada je struja u pitanju, umanjenje računa odnosi se samo na naplatu potrošnje jer se svi ostali fiksni troškovi plaćaju u punom iznosu.

Zahtevi se podnose lokalnim samoupravama u mestu prebivališta, a lokalna samouprava je dužna da u roku od mesec dana odgovori na zahtev. U zahtevu se građanin opredeljuje da li umanjenje računa želi da ostvari za električnu energiju, gas ili grejanje.

U Pančevu se zahtev podnosi u kancelariji 20 Gradskog uslužnog centra svakog radnog dana od osam do 15 i sredom od osam do 19 časova. Pored zahteva, dostavlja se dokaz o broju članova domaćinstva (kopija lične karte, izvod iz matične

knjige rođenih i venčanih, uverenje o prebivalištu, prijava prebivališta i dr), zatim dokaz o ukupnim mesečnim primanjima i prihodima članova domaćinstva, dokaz službe za katastar nepokretnosti iz mesta prebivališta i mesta rođenja o posedovanju i prihodima od nepokretnosti, uverenje lokalne samouprave o posedovanju imovine koja podleže oporezivanju i poslednji račun za struju/gas/grejanje na adresi stanovanja. Korisnici socijalne pomoći, uz zahtev, dostavljaju samo prepis rešenja o pravu na pomoć i poslednji račun za struju, gas ili grejanje, u zavisnosti za šta žele da dobijaju popust, dok oni koji pravo ostvaruju na osnovu zdravstvenog stanja treba da prilože i medicinsku dokumentaciju, Taksa na ove zahteve se ne plaća, a detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon 013/308-847.

Uslovi prihodi, potrošnja i kvadratura Od 1. oktobra, po redovnoj proceduri usklađivanja s troškovima života, povećan je i iznos prihoda na osnovu kojih se dobija mogućnost da se konkuriše za status energetski ugroženog kupca:

1) do 25.362,52 dinara za domaćinstva s jednim članom,

2) do 40.198,11 dinara za domaćinstva s dva člana,

3) do 55.033,70 dinara za domaćinstva s tri člana,

4) do 69.869,29 dinara za domaćinstva sa četiri člana,

5) do 84.704,88 dinara za domaćinstva s pet članova i

6) do 99.540,47 dinara za domaćinstva s šest članova. Energetski ugrožen kupac je onaj koji živi u jednom stanu, ne poseduje drugu stambenu jedinicu osim te u kojoj živi, maksimalne površine koja odgovara broju članova domaćinstva:

1) za jednočlano domaćinstvo do 40 m²,

2) za dvočlano domaćinstvo do 58 m²,

3) za tročlano domaćinstvo do 66 m²,

4) za četvoročlano domaćinstvo do 74 m²,

5) za petočlano domaćinstvo do 87 m² i

6) za šestočlano i veće domaćinstvo do 96 m². Za seoska domaćinstva važi takođe uslov da u svojini imaju samo jednu stambenu jedinicu, ali kvadratura nije ograničena.

Za domaćinstva čiji su članovi ostvarili pravo na novčanu socijalnu pomoć, uvećanu novčanu socijalnu pomoć, dečji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica ne važe ovi uslovi, a njihove podatke lokalnoj samoupravi dostavlja organ socijalne brige. Isto važi i za one koji imaju ostvaren status po osnovu propisa o boračkoj-invalidskoj zaštiti.

