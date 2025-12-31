Vesti Društvo

Veće plate u javnim službama počev od plate za januar 2026

14:30

31.12.2025

BEOGRAD – Vlada Srbije je, nakon pregovora održanih prošle nedelje sa reprezentativnim sindikatima, usvojila Uredbu o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, saopštila je danas Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS).

Tom uredbom za zaposlene od I do VI stepena stručne spreme, sa izuzetkom onih kojima su u toku godine već korigovani, uvećani su koeficijenti za obračun plata za deset odsto.

Uredba će se primenjivati na obračun i isplatu plata počev od plate za januar 2026. godine.

Navedeno je da je Vlada Srbije tom izmenom ispoštovala dogovor postignut sa reprezentativnim sindikatima početkom ove godine.

Planirano uvećanje cene rada od 5,1 odsto odnosi se na sve zaposlene u osnovnim i srednjim školam

(Pančevac)

