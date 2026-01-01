Novogodišnje slavlje u Srbiji: Evo šta su spremili građani u Beogradu, Nišu i Zlatiboru

Građani Srbije će, kao i obično, Novu godinu dočekati u svom domu ili u gostima, u nekom od restorana, a više gradova u Srbiji ipak se odlučilo na proslavu na otvorenom. Ekipe RTS-a proveravale su širom Srbije kako će građani provesti ovo veče i noć.

U Beogradu na Trgu republike ili ispred Skupštine Srbije ove godine nema organizovanog dočeka, ali mnoge domaće zvezde nastupaju večeras u Beogradu na vodi.

Dok se nekada Nova godina čekala isključivo u ponoć, danas se sve češće slavi tokom dana.

U centru Beograda, uoči Nove godine građani se umesto kafe ili čaja razbuđuju i uz di-džejeve i glasnu muziku.

Popularni matinei, dnevne žurke, postali su svojevrsni urbani ritual, koji se sada proslavlja češće nego sam doček Nove godine.

Matinei okupljaju različite generacije – od onih koji nastavljaju feštu iz prethodne noći do onih koji tek započinju slavlje.

Zajedničko im je jedno – muzika i želja da se Nova godina oseti ranije.

Na Zlatiboru je već tradicionalno jedan od najradosnijih dočeka Nove godine i taj planinski turistički centar odavno je rezervisan i za najluđu noć.

Nedostaje jedino sneg kako bi upotpunio planinsku atmosferu. Iako je veoma hladno, svi su praznično raspoloženi. Na okićenom šetalištu prisutan je veliki broj turista.

Jug Srbije je poznat, između ostalog, i po pesmi, hrani i veselju. Niš je u pretprazničnom raspoloženju već nekoliko dana.

Grad je okićen na tri lokacije. Tokom dana bile su gužve na ulicama, kafići su bili puni, organizovani su i matinei. Na ulicama su se čuli i didžejevi i trubači.

Najveći broj Nišlija, Novu godinu dočekaće ipak u svojim domovima uz porodicu i prijatelje.

(RTS)