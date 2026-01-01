Ministarstvo poljoprivrede: Osim borovnica i malina, sada se subvencionišu i jagode

Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je danas da je donet Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja.

Izmenama i dopunama predviđeno je da se, osim borovnica i malina, sada subvencionišu i jagode.

Maksimalni iznos koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini povećan je sa 3,5 na pet miliona dinara.

Povećani su i maksimalni iznosi podsticaja po vrsti podsticaja, i to za nabavku sadnica voćaka i hmelja na 3,5 miliona dinara, za nabavku naslona za proizvodne zasade voćaka i hmelja na milion dinara i za pripremu zemljišta na 400.000.

Novim Pravilnikom je definisano da se po jednom javnom pozivu može podneti jedan zahtev, navelo je Ministarstvo.

Precizirano je i da ugovori o korišćenju zemljišta moraju biti overeni kod nadležnog državnog organa, a precizirani su i uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje, koji podrazumevaju da je pre podnošenja zahteva za podsticaje podnosilac zahteva izvršio obnovu registracije za tekuću godinu u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG).

Izuzetak su nova poljoprivredna gazdinstva koja su prvi put upisana u RPG u godini u kojoj se podnosi zahtev za podsticaje.

Pravilnikom je isključena mogućnost apliciranja za podsticaje za analizu zemljišta, za zasade u saksijama i vrećama sa supstratom, s obzirom na to da takva vrsta zemljišta poseduje sertifikat.

