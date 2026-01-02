Ispata sredinom januara: Do sada rešeno 500 zahteva Alimentacionom fondu

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević izjavila je danas da je Zakon o Alimentacionom fondu zakon koji je počeo najbrže da se primenjuje i koji je u najkraćem roku dao pozitivne efekte.

Žarić Kovačević je, odgovarajući na pitanja novinara nakon što je uručila poklone ministarstva prvorođenim bebama u UKC Niš, kazala da za sada nema negativnih efekata njegove primene.

Prema njenim rečima, zabeležen je veliki broj zahteva, kao i određene dopune koje su u postupku rešavanja.

„To će se sve rešiti u prvoj ili u prve dve nedelje januara. Ono što je meni drago jeste da smo pokazali da možemo da budemo operativni, efikasni i pravovremeni i da delujemo onda kada je to potrebno“, rekla je Žarić Kovačević.Kako je dodala, zakon predviđa rok od 15 dana za donošenje isplatnog rešenja i isplatu novca iz Alimentacionog fonda.

Ona je podsetila da je u početnoj fazi iz Alimentacionog fonda isplaćeno oko 10,2 odnosno 10,3 miliona dinara.

(Alo)