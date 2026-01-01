udva: Umesto spektakla katastrofa, dronovi padali jedan po jedan

BUDVA: Novogodišnji performans dronovima u Budvi završen je pehom nakon što je tokom spektakla došlo do tehničkog problema, zbog koga su dronovi počeli da padaju jedan po jedan, pred velikim brojem okupljenih građana.

Pozivajući se na nezvanične informacije, podgorička Pobjeda piše da je pričinjena materijalna šteta u iznosu od više stotina hiljada evra. Na licu mesta nalaze se pripadnici policije i Osnovnog državnog tužilaštva (ODT), koji preduzimaju mere i radnje iz svoje nadležnosti.

Za sada nije poznat tačan uzrok incidenta, a nadležni organi nisu se zvanično oglašavali povodom razloga koji su doveli do kvara i pada dronova.

Srećom, u događaju nije bilo povređenih, ali je novogodišnji spektakl, koji je trebao da predstavlja jedan od centralnih momenata dočeka Nove godine u Budvi, završen uz veliko razočaranje publike, piše portal podgoričkog dnevnika.

Umesto toga, umalo da nije došlo do težih incidenata jer su dronovi ubrzo nakon poletanja odjednom pali na zemlju i u more.

