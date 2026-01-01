Živjeće ognjište! Sve spremno za Dan Republike Srpske

Povodom obeležavanja Dana Republike Srpske predstavljen je zvanični vizual ovogodišnje proslave čija je centralna poruka u sloganu „Živjeće ognjište“, kao zavet da se identitet ne zaboravi i da se gradi društvo mira, stabilnosti i razvoja, saopšteno je danas iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.

– „Živjeće ognjište“ snažno poručuje da Republika Srpska nije privremena tvorevina, niti prolazna politička kategorija. Ona je izraz kolektivne volje da se ostane na svome, da se čuva ono što je stečeno i da se odgovorno prenese budućim generacijama – navodi se u saopštenju.

Ova poruka, kako se dodaje, nije okrenuta samo prošlosti i sećanju, već je zavet budućnosti i potvrda da Republika Srpska ima snagu da traje, da se razvija i da odgovorno čuva ono što je stvoreno, svesna svoje istorije, ali okrenuta novim generacijama.

– Duboko ukorijenjen u identitetskom biću srpskog naroda, ovaj slogan nosi poruku koja ne pripada samo vremenu u kojem živimo, već se oslanja na vekove istorijskog iskustva, stradanja, opstanka i neprestane borbe da se sačuva dom – ističe se u saopštenju.

