Pančevo Sportska dešavanja

Dunja Stanišić iz Jabuke osvojila 2. mesto na međunarodnom turniru u plivanju

10:30

03.01.2026

Podeli vest:

Foto: PK Dinamo

Dunja Stanišić iz Jabuke osvojila je 2. mesto na međunarodnom turniru u plivanju. Sedmogodišnjoj Dunji ovo nije prva medalja na ovakvim takmičenjima. Takmičenje „Dedamrazijada 2025“ održano je u Novom Sadu i okupilo je 278 plivača iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.

(EPančevo)

Tagovi

Dunja Stanišić PK Dinamo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.