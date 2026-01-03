Dunja Stanišić iz Jabuke osvojila 2. mesto na međunarodnom turniru u plivanju

Dunja Stanišić iz Jabuke osvojila je 2. mesto na međunarodnom turniru u plivanju. Sedmogodišnjoj Dunji ovo nije prva medalja na ovakvim takmičenjima. Takmičenje „Dedamrazijada 2025“ održano je u Novom Sadu i okupilo je 278 plivača iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.

(EPančevo)