Dunja Stanišić iz Jabuke osvojila 2. mesto na međunarodnom turniru u plivanju

Prva fotografija uhapšenog Madura: DEA ima predsednika
12:17
03.01.2026
Dunja Stanišić iz Jabuke osvojila je 2. mesto na međunarodnom turniru u plivanju. Sedmogodišnjoj Dunji ovo nije prva medalja na ovakvim takmičenjima. Takmičenje „Dedamrazijada 2025“ održano je u Novom Sadu i okupilo je 278 plivača iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.
(EPančevo)
12:17
03.01.2026
11:18
03.01.2026
11:00
03.01.2026
11:18
02.01.2026
AUD
66.82 RSD
BAM
59.97 RSD
CAD
72.91 RSD
CHF
126.00 RSD
EUR
117.28 RSD
GBP
134.45 RSD
SEK
10.85 RSD
USD
99.92 RSD
Osumnjičeni se tereti da je na fasadi zgrade u Ulici Mihaila Obrenovića u Pančevu ispisao grafite: „Oj Pazaru novi Vukovaru“ i „Oj Sjenice druga Srebrnice“.
11:18
03.01.2026
Šta uraditi kada posumnjate na infarkt – savetuje dr Miodrag Šipčić, načelnik Odeljenja za internu intenzivnu medicinu na VMA, jedan od lekara koji preglede obavlja i u Zavodu „Pančevac”
10:30
03.01.2026
Oboje su do 31. decembra još bili juniori, a zvanje najuspešnijih su zaslužili zbog zajedničkog uspeha u najjačoj konkurenciji, saopštio je Savez.
11:18
02.01.2026