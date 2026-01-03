Predsednik Vučić obišao završne radove na novom objektu za smeštaj i obuku “Kobri”

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazi završne radove na novom objektu za smeštaj i obuku pripadnika Odreda Vojne policije specijalne namene “Kobre”.

Zajedno sa predsednikom u obilasku je i ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović i komandant Odreda pukovnik Darko Đošić.

Vučić je oficirima i pripadnicima Kobri čestitao praznike, izvršio smotru stroja, a potom krenuo u obilazak.

– Ovo nije napravljeno da bi služilo kao ukras, to je alpinistička stena, koja služi za obuku penjanja i spuštanja. Inače, ovo je najbolji objekat. Mi mislimo da ovakav objekat za jedinicu brojnosti Kobri ne postoji u ovom delu Evrope, pa ni u svetu – rekao je predsednik.

Naglasio je da je u pitanju izrazito patriotski orijentisana jedinica, i da se to pokazalo u prethodnih godinu dana.

snage i resurse, sada sve možemo da radimo na jednom mestu – rekao je komandant Kobri pukovnik Darko Đošić.

Predsednik se interesovao za takmičenje specijalaca u Emiratima, i komandant Kobri ga je izvestio da je samo mađarski TEK bio za nijansu bolji od srpske jedinice.

– Sada ćete videti te momke koji se spremaju za novo takmičenje, krenuće tamo 31. januara – rekao je komandant.

Predsedniku su pripadnici Kobri prikazali naoružanje, konkretno snajperske puške, a on se interesovao da li im više odgovaraju puške “SCAR” ili finske puške.

Vučić je rekao da je doneta odluka da se poveća broj pripadnika jedinice.

– Jesi li ispratio Đošiću, počeo je rat, napali su Venecuelu. Legneš, jedno stanje u svetu, ustaneš, potpuno drugo – rekao je predsednik.

Obraćanje predsednika Vučića

Vučić je još jednom čestitao Novu godinu svim građanima, posebno penzionerima.

– Danas je počela isplata uvećanih penzija. 12.2 odsto povećane penzije. Prvo onima koji primaju kući penziju, a svi drugi će već od 8 ujutru 5. januara dobiti veće penzije. Znamo da su ljudi imali troškove velike ovih dana – rekao je predsednik.

Cilj je da do kraja 2027. godine prosečna penzija bude 650 evra.

– Nadam se da ćemo uspeti, za to nam je potrebna dobra i stabilna stopa rasta. Želimo da vratimo penzionerima sve ono što su svojom trpeljivošću razumeli, sve što smo morali da uradimo.

Danas se nalazimo ovde u objektu koji pripada “Kobrama”, rekao je on, i podseća da su do sada imali neuslovne prostorije.

– To je jedinica koja se pokazala uvek spremnom da zaštiti otadžbinu i njene interese. To je jedina jedinica u Srbiji gde se nijedan čovek nije “skidao”, kada je bezbednost našeg naroda na KiM bila ugrožena. Svi su se odazvali nadređenoj komandi – rekao je on.

– Ovakav objekat nema nijedna specijalna jedinica u jugoistočnoj Evropi. A mi mislimo da za veličinu jedinice takav objekat ne postoji nigde u svetu. Za dan jedinice, 14. aprila ćemo u poptunosti otvoriti objekat. Videćete kako će to velelepno da izgleda. Sve smo planski radili, uskoro ćemo da uređujemo prostor garde koja obavlja značajan posao, sve smo locirali na uskom prostoru. Sve je smešteno u kilometar na dva. Nastavićemo ulaganje u vojsku i svima želim puno sreće i uspeha.

– Slede i važna takmičenja specijalaca. Mnogo je teško takmičiti se sa kineskim i kazahstanskim jedinicama. Najvažnije je na kraju da ti momci daju sve od sebe, oni danonoćno treniraju da bi osvetlali obraz Srbiji i pokazali se najbolje što mogu, u najboljem svetlu.

Istakao je da se nada da će se smiriti situacija u Južnoj Americi i da će prestati napadi na Venecuelu.

(Pančevac)