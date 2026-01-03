Praznični dani su dani prejedanja: Trener savetuje kako da se vratite u normalu

Praznični period, uz Božić, slave i srpsku Novu godinu, donosi obilje ukusnih đakonija kojima je teško odoleti. Međutim, mnogi od nas posle praznika primete koji centimetar viška oko struka.

Da biste se brzo vratili u formu, sledite nekoliko jednostavnih saveta koje deli fitnes trener Sem Vud.

1. Očistite kuhinju i frižider

Prvi korak prema zdravijim navikama jeste reorganizacija prostora gde skladištite hranu.

Izbacite iz frižidera i ostave sve proizvode kojima je istekao rok trajanja i nezdrave grickalice koje mogu izazvati prejedanje. Kupujte samo zdravu hranu kako biste se lakše pridržavali novih navika.

2. Raznovrsni izvori proteina

Sem preporučuje da obratite pažnju na izvore proteina koje konzumirate.

Tako predlaže da uključite losos u ishranu bar jednom nedeljno kako biste obezbedili unos omega-3 masnih kiselina koje su ključne za zdravlje.

3. Pijte dovoljno vode

Hidratacija je neophodna za pravilno funkcionisanje organizma.

Naše telo se sastoji od oko 60% vode, pa je važno unositi tečnost redovno. Ako osećate žeđ, to znači da ste već dehidrirali. Voda je za telo ono što je ulje za motor – omogućava mu da radi kako treba.

4. Fokusirajte se na zdrave masti i proteine

Kvalitetne masti i proteini igraju ključnu ulogu u održavanju energije i osećaja sitosti.

Losos, orašasti plodovi, avokado i ekstradevičansko maslinovo ulje su odličan izbor. Zdrave masti doprinose boljem raspoloženju i podržavaju funkcije mozga.

Primenjujući ove savete, ne samo da ćete se brže osloboditi viška kilograma, već ćete i postaviti temelje za dugoročno zdraviji stil života. Praznici će proći, a zdrave navike mogu trajati tokom cele godine.

