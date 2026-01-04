Koliko će vas koštati praznična trpeza? Ovo su cene na pijacama pred Božić



Moguće je da će biti još nekih promena cena.

Kako se bliži Božić, pijace širom Beograda postaju jedna od najposećenijih tačaka u gradu. Građani obilaze tezge u potrazi za svežim namirnicama za prazničnu trpezu, a pregled aktuelnih cena pokazuje da su razlike i dalje velike – kako između proizvoda, tako i od tezge do tezge.

Krompir, jedna od osnovnih namirnica, trenutno se prodaje po cenama od 60 do 200 dinara po kilogramu, u zavisnosti od sorte i kvaliteta. Kupus, nezaobilazan za sarmu i kiseli kupus, može se naći od 50 do 150 dinara, dok je pasulj među najskupljim proizvodima – cene se kreću od 300 pa čak do 1.000 dinara po kilogramu.

Kada je reč o povrću, tikvice koštaju od 100 do 450 dinara, dok se karfiol prodaje po cenama od 100 do 300 dinara. Crni luk je u rasponu od 80 do 300 dinara, dok beli luk, koji se pred praznike posebno traži, dostiže cene od 600 do čak 1.500 dinara po kilogramu.

Na tezgama sa svežim povrćem paradajz se prodaje od 100 do 600 dinara, dok krastavac košta između 100 i 350 dinara. Paprika beleži jedan od najvećih raspona – od 80 do 500 dinara, u zavisnosti od vrste i porekla, dok se zelena salata može kupiti za 50 do 250 dinara.

