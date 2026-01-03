Ovo je Fiat 500 Hybrid: Retro šarm u modernom ruhu

Novinari nemačkog Autoweek–a, testirali su Fiat 500 Hybrid. Ovo su njihova zapažanja.

Fiat 500 u svojoj trenutnoj formi prvobitno je zamišljen kao potpuno električni model 500e, ali zbog slabog interesovanja tržišta, proizvedena je i verzija sa benzinskim motorom, dopunjenim 12-volt mild-hybrid sistemom.

Koliko je zapravo hibridna nova 500-ka?

Iako nosi oznaku “Hybrid”, električna podrška 12-volt sistema je minimalna. Električni motor služi uglavnom za funkciju start-generatora, koji može skladištiti energiju, ali u vožnji ne pruža nikakav osećaj dodatnog ubrzanja. Fiat ne navodi ni snagu koju električni deo razvija.

Snaga i performanse

Fiat 500 Hybrid raspolaže sa 65 konjskih snaga, što je pet manje nego kod modela Panda sa istim motorom. U poređenju sa električnim 500e, koji razvija 95 ili 118 ks, razlika je značajna. Gradskom vožnjom je snaga dovoljna, ali pri ubrzanju na autoputu ili pri startu sa mesta automobil pokazuje svoje limite – sprint od 0 do 100 km/h traje preko 16 sekundi.

Menjač i vožnja

Automatski menjač? Ne. Fiat 500 Hybrid dolazi sa šestostepenim manuelnim menjačem. Redosled i dužina hodova menjača donose prijatan osećaj “oldschool” vožnje. Šesta brzina omogućava nisku potrošnju pri konstantnoj vožnji, dok je vožnja tri-cilindričnog motora pri 120 km/h oko 3.100 obrtaja u minuti – što je skromno za segment A.

Potrošnja goriva

Proizvođač navodi prosečnu potrošnju od 5,2 l/100 km, što odgovara emisiji CO2 od 117 g/km. U poređenju sa konkurentima, poput Toyota Aygo X Hybrid, koja razvija 116 ks i troši 3,8 l/100 km, Fiat 500 Hybrid više nudi šarm nego vrhunske hibridne performanse.

Udobnost i upravljanje

U gradskoj vožnji, Fiat 500 Hybrid je lagan i okretan. Suspenzija je čvrsta, što znači da neravnine dolaze “direktno do vozača”. Krovni prostor i preglednost su dobri, ali kod nižih varijanti sedišta nedostaje podešavanje visine. Unutrašnjost i kvalitet materijala su na visokom nivou, što doprinosi premium utisku u segmentu malih automobila.

Šarm, a ne snaga

Prava snaga Fiat 500 Hybrid leži u retro dizajnu i šarmu. Rukovanje, vožnja i izgled čine automobil privlačnim, čak i ako performanse ne prate moderne hibridne standarde. Novi model je dizajnerski odlično nastavio liniju prve “nove” 500-eke iz 2007–2024. godine.

Cena i pristupačnost

Fiat 500 Hybrid je cenovno pristupačniji od električne verzije, sa cenom koja počinje ispod 25.000 evra. Iako vozač mora da uloži više truda pri ubrzavanju i vožnji na autoputu, model je privlačna opcija za sve koji žele retro automobil sa hibridnom oznakom, ali po povoljnijoj ceni.

Fiat 500 Hybrid – zaključak novinara Autoweek-a

Prednosti: Retro šarm koji i dalje funkcioniše

“Oldschool” doživljaj sa trocilindrom i manuelnim menjačem

Mane: Sporo ubrzanje

Potrošnja solidna, ali ništa spektakularno

Fiat 500 Hybrid je automobil koji nosi duh originalne 500-eke, privlači pažnju dizajnom i šarmom, ali svojim hibridnim sistemom neće impresionirati ljubitelje električnih performansi.

