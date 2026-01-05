Ovo su 4 znaka Zodijaka za koje 2026. postaje godina predaha i olakšanja

Astrolozi predviđaju: četiri horoskopska znaka u 2026. konačno mogu da udahnu punim plućima. Zahvaljujući uticaju Jupitera u Raku i promenama Saturna i Urana, ovi znakovi ulaze u godinu koja donosi mir i stabilnost – prvi put nakon dužeg perioda stalnog pritiska i ubrzanog tempa.

Za razliku od dramatičnih preokreta, 2026. donosi lagani ritam i osećaj da stvari mogu teći prirodno. Jupiter u Raku do 30. juna naglašava emocionalnu sigurnost, dom, porodicu i osećaj pripadnosti, dok Saturn i Uran donose jasniju energiju u pitanju odgovornosti, identiteta i mentalne stimulacije.

Za četiri znaka – Bika, Raka, Vagu i Ribe – stres i napetosti i dalje postoje, ali gube moć da ih izbace iz ravnoteže. Umesto da stalno “trče” za događajima, oni konačno osećaju da mogu živeti u svom ritmu.

Bik

Ova godina za Bika znači smanjenje unutrašnje napetosti. Nakon godina izazova i stalnog pomeranja granica, ova godina donosi vidljivo olakšanje. Jupiter u Raku omogućava da se fokus preusmeri na stabilan i miran život – kroz svesne odluke, a ne grčevito držanje za staro.

U svakodnevnom životu to znači da Bik više ne mora da se dokazuje kroz iscrpljenost. Donosi odluke sporije, ali sa jasnim osećajem šta je za njega najbolje. Na poslu, više energije ide na projekte koji imaju smisla na duge staze. U odnosima, Bik pažljivo bira kome poklanja energiju i vreme, gradeći mir iznutra.

Rak

Rak 2026. doživljava kao povratak u sopstvenu kožu. Jupiter u Raku donosi osećaj podrške života i širenje prostora za lične potrebe. Emocije i dalje idu duboko, ali više nisu oluje koje nose sve pred sobom – postaju signali.

Rak sada može da komunicira o svojim potrebama bez osećaja krivice. U privatnom životu Jupiter donosi povoljne okolnosti za dom, porodicu, uređenje prostora ili širenje porodice. Ove godine suosjećanje više nije isto što i samoponištavanje – Rak ostaje brižan, ali čuva sopstveno srce.

Vaga

Za Vage 2026. je godina u kojoj unutrašnji dijalog prestaje da dominira. Saturn i Jupiter donose jasnoću u odnosima i karijeri. Vage konačno mogu da se fokusiraju na ono što je u skladu sa njima, umesto da pokušavaju da ugode svima.

Granice se postavljaju tiše, ali čvrsto – “ne” više ne izaziva višednevnu krivicu. U privatnom i poslovnom životu Vage se oslobađaju uloga “pomiritelja” i jasno pokazuju šta im je prihvatljivo. Jupiter im pomaže da prepoznaju nove prilike i odgovornosti u karijeri, a u ljubavi donosi nežnija i toplija iskustva.

Ribe

Ribe ulaze u 2026. sa osećajem olakšanja nakon godina unutrašnjeg pritiska i neizvesnosti. Jupiter u Raku pojačava kreativnost, radost i osećaj smisla, a Saturn i Uran pomažu da se jasnije razlikuje ko je stvarno blizak, a ko troši njihovu energiju.

Ove godine Ribe mogu da se vrate starim talentima, umetnosti i projektima koji ih ispunjavaju, a ljubav dolazi nežnija i toplija – kroz nove veze, produbljivanje postojećih ili osećaj pomirenosti sa sopstvenim srcem.

(Citymagazine)