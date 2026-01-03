Poskupele putarine u Srbiji: Evo koliko će sada iznositi

Nove cene putarina u Srbiji na snazi su od 1. januara, a visina putarine za jedan kilometar javnog puta uvećava se na osnovu dužine putnog objekta koje vozilo prelazi na javnom putu, saopštilo je danas Javno preduzeće „Putevi Srbije“.

Nove cene putarina u Srbiji na snazi su od 1. januara, a visina putarine za jedan kilometar javnog puta uvećava se na osnovu dužine putnog objekta koje vozilo prelazi na javnom putu, saopštilo je danas Javno preduzeće „Putevi Srbije“.

Povećanje cena se odnosi na vozila svih kategorija, a naknada je uvećana na svim deonicama auto-puteva na kojima postoje mostovi, vijadukti i tuneli i u zavisnosti od dužine tih putnih objekata, različit je i uticaj na povećanje putarine.

Izmenjene i dopunjene odredbe Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara počele su sa primenom 1. januara, a njima se propisuju naknade za korišćenje javnog puta, kao i naknade za korišćenje putnih objekata, odnosno mostova, vijadukta i tunela.

Pomenutim izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, naknade za putne objekte su uvećane i sada iznose za mostove i vijadukte 2,5 puta i za tunele pet puta u odnosu na visinu putarine za kilometar javnog puta (do sada su iznosile 50 odsto za mostove i vijadukte i 100 odsto za tunele).

Nova cena putarine od Beograda do Preševa za putničke automobile sada iznosi 2.060 dinara, a od prestonice do Niša putarina košta 1.180 dinara.

Putarina od Beograda do Novog Sada iznosi 340 dinara, a od Beograda do Subotice 850 dinara.

Vrednost putarine od glavnog grada do Šida sada je 520 dinara, od Beograda do Dimitrovgrada 1.800 dinara, dok od prestonice do Prilipca putarina iznosi 950 dinara.

Potpuni pregled novih cena po deonicama i kategorijama vozila, dostupni su na sajtu Službenog glasnika.

Cene putarina poslednji put su izmenjene 4. jula prošle godine. Tada je putarina poskupela u proseku za 4,3 odsto po pređenom kilometru.

(Telegraf.rs/Tanjug)