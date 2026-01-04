Hitno upozorenje RHMZ: Opasna pojava u tri naredna dana, potrebno je snabdeti se namirnicama

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za teritoriju Srbije zbog vlažnog snega i lokalne pojave ledene kiše u naredna tri dana.

Najobilnije padavine očekuju se u centralnom pojasu zemlje, koji obuhvata zapadnu i jugozapadnu Srbiju, Beograd, Šumadiju, Pomoravlje i Homolje, kao i istočne krajeve – Timočku i Negotinsku Krajinu. U tim područjima prognozira se povremena pojava vlažnog snega, uz formiranje ili povećanje snežnog pokrivača danas na visinu od 10 do 20 centimetara, lokalno i do 30 centimetara.

U istom regionu se u večernjim i noćnim satima, kao i početkom naredne sedmice, od 5. do 7. januara, očekuje i lokalna pojava ledene kiše. Dalje povećanje snežnog pokrivača biće ograničeno uglavnom na severne i zapadne delove zemlje.

RHMZ upozorava na moguće ozbiljne poremećaje u saobraćaju i snabdevanju stanovništva osnovnim životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom, uz rizik od potpune blokade pojedinih saobraćajnica. Takođe su moguće značajne štete na elektroenergetskim prenosnim sistemima i dalekovodima, povrede pešaka, kao i oštećenja stabala i šuma usled lomljenja grana. Zbog taloženja i zaleđivanja, moguća su i oštećenja na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima.

Za područje Beograda RHMZ danas upozorava na vlažan sneg, uz lokalnu pojavu ledene kiše u periodu od 5. do 7. januara. U glavnom gradu se danas očekuje oblačno i hladno vreme, sa vlažnim snegom i formiranjem snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetara.

Pored meteorološkog, objavljeno je i hidrološko upozorenje, prema kojem će se vodostaji Dunava, Save kod Beograda i Tise kod Titela u narednim danima kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

(Pančevac)