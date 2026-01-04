RHMZ i MUP upozoravaju vozače na ledenu kišu

BEOGRAD – Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) pokrenuo je sistem za prenos SMS hitnih informacija s upozorenjem da će od sutra do srede uslovi za vožnju u većem delu Srbije biti „veoma opasni“ zbog ledene kiše.

Upozorenje RHMZ važi za područja Srema, Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlja, istočne, zapadne i dela jugozapadne Srbije.

„Usled ledene kiše koja se tim područjima očekuje od 5. do 7. januara, RHMZ je pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima. Na ugroženom području očekuju se veoma opasni uslovi za vožnju. Pripremite se i za moguće prekide u snabdevanju električnom energijom“, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Upozorenje na pogoršane uslove na putevima uputilo je i Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) koje je apelovalo na vozače da „bez preke potrebe ne kreću na put“.

„U naredna četiri dana očekuju se kiša, vlažan sneg i ledena kiša zbog čega kolovozi mogu biti klizavi i nepredvidivi, naročito u centralnim delovima zemlje. Apelujemo na vozače da bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko putovanje ne mogu da odlože, da se uvere da je vozilo tehnički ispravno i opremljeno zimskom opremom, uključujući lance na sneg“, navodi se u upozorenju objavljenom na Instagram nalogu MUP-a.

(Beta)