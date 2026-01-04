Vlasnik TV Pinka otkrio: Prosečna plata je 125.000 RSD

Željko Mitrović, vlasnik i direktor TV Pink govorio je na „ružičastoj televiziji“ o aktuelnim poslovnim poduhvatima i stanju na domaćem medijskom tržištu ali i drugim temama.

Tom prilikom osvrnuo se na trenutno stanje na njegovoj televiziji i na plate zaposlenih na Pinku. On je otkrio koliko iznose ali i čemu se nada u tekućoj godini:

– Trenutno je prosečna plata 125.000 ali se nadamo da će tokom 2026. godine doći do 150.000 dinara.

Mitrović već neko vreme deli otkaze na TV Pink, a nedavno je u Dnevniku najavio novu „turu“.

U jeku otkaza, raspuštanja i ponovnog pokretanja teatra Odeon, Željko Mitrović je na kraju 2025. godine poručio svima da počinje s reformom Pinka, koja uključuje više posla, ali i veće nagrade.

– Dešava se da podjednako tretiramo ljude koji ginu i rade, kao i one koji se ne pojavljuju na poslu. Treba da bude više pravde vidljivo. Moramo nagraditi one koji rade i ulažu u sebe, a više od pola tih, recimo 100 ljudi već su obavešteni o tome da su dobili otkaz – rekao je Mitrović.

Mitrović je rekao da dobar deo pripisuje svojim slabostima, ali dodaje da će ovo biti proces koji će biti brži i da je ovo jedno pravedno rešenje od koga će imati koristi najviše oni koji najviše i rade.

(Pančevac)