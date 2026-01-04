Vlasnik TV Pinka otkrio: Prosečna plata je 125.000 RSD
16:00
04.01.2026
Željko Mitrović, vlasnik i direktor TV Pink govorio je na „ružičastoj televiziji“ o aktuelnim poslovnim poduhvatima i stanju na domaćem medijskom tržištu ali i drugim temama.
Tom prilikom osvrnuo se na trenutno stanje na njegovoj televiziji i na plate zaposlenih na Pinku. On je otkrio koliko iznose ali i čemu se nada u tekućoj godini:
Mitrović već neko vreme deli otkaze na TV Pink, a nedavno je u Dnevniku najavio novu „turu“.
U jeku otkaza, raspuštanja i ponovnog pokretanja teatra Odeon, Željko Mitrović je na kraju 2025. godine poručio svima da počinje s reformom Pinka, koja uključuje više posla, ali i veće nagrade.
Mitrović je rekao da dobar deo pripisuje svojim slabostima, ali dodaje da će ovo biti proces koji će biti brži i da je ovo jedno pravedno rešenje od koga će imati koristi najviše oni koji najviše i rade.
(Pančevac)