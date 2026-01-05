Raspored bogosluženja za božićne praznike u Sefkerinu

Utorak, 06.01.2026. godine – Badnji dan

07:00 – jutrenje i polazak po badnjak

16:00 – večernja služba i u nastavku nalaganje badnjaka

Sreda, 07.01.2026. godine – Božić

00:00 – božićno jutrenje

09:30 – Sveta liturgija.

Ispovest vernika koji žele da se pričeste na Božić, 07.01.2026. godine je od 07:30-09:00