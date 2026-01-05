Južni Banat

Raspored bogosluženja za božićne praznike u Sefkerinu

11:30

05.01.2026

Podeli vest:

Foto: Pančevac / R. Đerić

Utorak, 06.01.2026. godine – Badnji dan
07:00 – jutrenje i polazak po badnjak
16:00 – večernja služba i u nastavku nalaganje badnjaka
Sreda, 07.01.2026. godine – Božić
00:00 – božićno jutrenje
09:30 – Sveta liturgija.

Ispovest vernika koji žele da se pričeste na Božić, 07.01.2026. godine je od 07:30-09:00

Tagovi

bogosluženje Sefkerin

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.