Raspored bogosluženja za božićne praznike u Sefkerinu

ER Srbija oborila rekord nekadašnjeg JAT-a
15:00
05.01.2026
Utorak, 06.01.2026. godine – Badnji dan
07:00 – jutrenje i polazak po badnjak
16:00 – večernja služba i u nastavku nalaganje badnjaka
Sreda, 07.01.2026. godine – Božić
00:00 – božićno jutrenje
09:30 – Sveta liturgija.
Ispovest vernika koji žele da se pričeste na Božić, 07.01.2026. godine je od 07:30-09:00
15:00
05.01.2026
14:03
05.01.2026
13:37
05.01.2026
13:00
05.01.2026
14:30
03.01.2026
AUD
66.82 RSD
BAM
59.97 RSD
CAD
72.91 RSD
CHF
126.00 RSD
EUR
117.28 RSD
GBP
134.45 RSD
SEK
10.85 RSD
USD
99.92 RSD
„Veoma sam motivisan i nestrpljivo čekam početak priprema“, istakao je Spasić.
12:25
05.01.2026
15:38
04.01.2026
15:30
04.01.2026
17:00
02.01.2026