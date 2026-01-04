Kovačica: Od jutros SNEŽNO, ALI I RADNO!

Sva nadležna komunalna preduzeća spremno su dočekala prvi veći sneg početkom ove 2026. godine!

Javno komunalno preduzeće ELAN, zaduženo za zimsko održavanje puteva u naseljenim mestima, započelo je čišćenje snega čim je visina snežnog pokrivača dostigla oko 5 centimetara. Očekuje se da će svi putevi, za koje su zaduženi, biti očišćeni u roku od četiri sata, prenosi RTV Kovačica.

Ekipe svih JKP-ova u mestima opštine su angažovane prvenstveno na javnim površinama, u centrima naseljenih mesta i na najfrekventnijim prilazima koje građani svakodnevno koriste – prilazi ambulantama, apotekama, mesnim kancelarijama…

Očišćeni su i putevi na potezu kod Tripića, Debeljače, kao i pravci Kovačica–Debeljača (letnji put) i Uzdin–Putnikovo.

Svi putevi biće tokom dana takođe očišćeni, a nadležne službe nastavljaju da prate situaciju na terenu!

(RTV Kovačica)