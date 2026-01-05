Počinje novo poglavlje: Marjan Spasić na klupi FK Dolina

„Veoma sam motivisan i nestrpljivo čekam početak priprema“, istakao je Spasić.

FK Dolina zvanično započinje novo poglavlje angažovanjem Marjana Spasića, koji je preuzeo ulogu novog šefa stručnog štaba. Novi trener u Dolinu dolazi sa velikom motivacijom i jasnom idejom, a početak rada nestrpljivo iščekuje.

Poziv iz Doline prihvatio je, kako kaže, vođen istorijom kluba i tradicijom fudbala u Padini.

„Padina je mesto gde se uvek igrao dobar fudbal“, naglašava novi strateg crveno-plavih i kao temelje svog rada ističe rad, disciplinu i veru u tim, uz jasnu želju da Dolina igra prepoznatljiv i napadački fudbal.

„Trudiću se da Dolina uvek igra na gol više, napadački, sa lepim potezima i da se vidi zajedništvo na terenu.“ Posebnu poruku uputio je i navijačima:

„Znam koliko Padina živi za fudbal. Maksimalno ću se truditi da ostavim pozitivan utisak i da navijači budu naša podrška u ostvarivanju ciljeva.“

Za kraj, Spasić poručuje da dolazak u FK Dolina za njega predstavlja veliku čast i izazov. Naš teren. Naša borba.

