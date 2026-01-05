Hit: Najk Tek trenerke rasprodane posle fotografija Madura

Nekoliko onlajn prodavnica je prijavilo porast potražnje za trenerkama marke „Najk Tek“ nakon što su se pojavile fotografije predsednika Venecuele Nikolasa Madura u toj trenerci nakon što su ga američke snage zarobile, a neki oglasi su rasprodati u roku od nekoliko sati.

Predsednik SAD Donald Tramp je tvitovao fotografiju predsednika Venecuele sa povezom preko očiju i vezanog na čamcu, u sivoj trenerci marke „Najk Tek“.

Prema izveštajima medija, Maduro je priveden tokom racije u ranim jutarnjim satima dok je spavao, a prvobitno je viđen u ležernoj odeći.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

Dok su reakcije na Madurovo hapšenje i američku raciju bile podeljene među stanovnicima Venecuele i međunarodnim posmatračima, njegova odeća je postala tema memova i video snimaka na TikToku i Instagramu.

Prema Gugl Trendsima, interesovanje za termin „Najk Tek“ je naglo poraslo ubrzo nakon objavljivanja fotografija, a snimci ekrana i linkovi do sive trenerke su se brzo proširili društvenim mrežama.

Siva trenerka od flisa Nike Tech koju nosi Maduro obično se prodaje po ceni od oko 240 do 270 dolara za komplet koji uključuje duksericu sa patent zatvaračem i odgovarajuće donje delove, u zavisnosti od tržišta i modela.

(Pančevac)