MOL počeo analizu NIS-a u Srbiji, Mađari obišli ključne objekte

Predstavnici mađarskog MOL-a stigli su u Srbiju i započeli dubinsku analizu poslovanja Naftne industrije Srbije (due diligence), saznaje Tanjug.

Predstavnici MOL-a su, kao što je bilo i planirano, započeli obilazak ključnih kapaciteta NIS-a. Mađari od jutros obilaze pumpe NIS-a, a počeli su od severa zemlje, to jest od Subotice, a očekuje se njihov dolazak i u Rafineriju i Petrohemiju.

Očekuje se da predstavnici MOL-a borave u Srbiju narednih nekoliko dana. Mađari će izvršiti monitoring celokupnog poslovanja NIS-a, što je, inače, uobičajen proces kada se kupuju naftne kompanije.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je kompaniji NIS 31. decembra posebnu licencu kojom se kompaniji ponovo omogućava obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom 2026. godine.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se očekuje dolazak prvih 85.000 tona sirove nafte najkasnije do 15. januara, dok bi Rafinerija trebalo da počne sa radom 17. ili 18. januara, a proizvodnja naftnih derivata od 25. ili 26. januara. Vučić je također pozvao ruske i mađarske partnere da što pre finalizuju kupoprodajni ugovor za NIS.

