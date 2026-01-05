Vučić iz Trebinja: Svaki uspeh Srpske mi u Srbiji sa radošću iščekujemo

Republika Srpska od danas će biti bogatija za još jednu savremenu zdravstvenu ustanovu, čijem otvaranju danas prisustvuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić. U Trebinju će, u okviru programa obeležavanja Dana Republike Srpske, biti otvorena nova bolnica “Sveti arhiđakon Stefan – deveti januar”.

Svečanost je otvorena intorniranjem himni Republike Srpske i Srbije.

Vučić je tokom svog obraćanja rekao da je srećan što može da zvaničnicima iz RS da podeli trenutke radosti za otvoranje jednog velelepnog objekta

– Obično se ljudi pitaju, a što li ovi političari, što li ove budale, toliko dugo govore, vidi kakvo je nevreme, kako kiša pada, završavajte to što je moguće pre, pa da se razilazimo i da radimo ono što nam je dnevni posao. A ja razumem i Lambetu i Čurića i svakog od ljudi koji su hteli da se pohvale ovim velelepnim objektom, jer imaju čime da se pohvale, kao i Čeranića, i Mileta, i sve vas. Više od 60 miliona evra uložiti u zdravstveni objekat u Republici Srpskoj jeste podvig. Reč je o zbiljnom projektu, o zbiljnoj bolnici i ja čestitam građanima Trebinja, građanima Hercegovine, Republike Srpske. Velika stvar za ovaj kraj.

Onda je rekao da postoji pet prioriteta koji će definisati budućnost.

– U današnjem svetu samo pet stvari su od velikog značaja i biće odlučujuće u budućnosti. Samo vas molim, zapamtite od jednog iskusnog političkog veterana ovo što ću vam sada reći. Pod jedan vojska i odbrana zemlje, pod dva energija i energetika, pod tri hrana i voda, pod četiri zdravstvo i pod pet veštačka inteligencija i moderne tehnologije. To je jedinih pet stvari koje su suštinski važne za opstanak država i naroda u budućnosti. Dobro je što lečenju ljudi i starih i dece, svih ljudi posvećujete toliku pažnju. Svaki uspeh Republike Srpske mi u Srbiji sa radošću isčekujemo, na taj način ga doživljavamo, možda čak i strastnije i snažnije nego kada mi neki uspeh postignemo u Srbiji. Volimo Republiku Srpsku i ne stidimo se da to kažemo, kao što pripadamo istom narodu i ne stidimo se da to kažemo, već to ističemo jer ćemo u skladu sa svim sporazumima koje imamo i Dejtonskim mirovnim sporazumom uvek čuvati naš srpski jezik, srpsko pismo ćirilično, uvek čuvati sve naše kulturne, ali i ekonomske i sve druge veze. Kada smo dolazili ovde iz Mostara i pravca Stoca preko Ljubinja, otišli smo u Mrkonjiće, mesto gde je rođen Sveti Vasilije Ostroški i Ostroški, onoliko koliko je mogla i Republika Srbija je pomogla obnovu i izgradnju čitave crkve, reka ovih, tog duhovnog centra i to je početak, nastavićemo to da činimo. Sveti Vasilije Ostroški je u teškim vremenima i za teška vremena imao jednu rečenicu koju je koristio, a to je Lako ići širokim putem, samo širokim putem ne otvaraš najvažnija vrata i najvažnije kapije. Ponekad je potrebno izabrati teži put. Onaj koji na prvi pogled izgleda trnovit, onaj koji na prvi pogled deluje kao nemogući. Ali je to put časti i obraza. I kad idete tim putem, na kraju ćete otvoriti najvažnije kapije i najvažnija vrata, koja bi blagosiljao i sveti Vasilij – kazao je Vučić.

Predsednik je naveo da je Srbija u teškim trenucima za ceo svet izabrala nelak put

– Mogli smo kao svi ostali da se pravimo da ne postojimo ili da se ulizujemo svima u svetu, onima moćnima i jakima. Srbija je uvek bila i ostaće nešto više od toga. Vodićemo mi računa da sačuvamo mir. Mali smo, ne možemo da se zameramo previše tim velikima. Ali smo smogli snage da kažemo istinu, i uvek ćemo imati snage da kažemo istinu, jer nas obavezuje istorija junačkog naroda, naroda koji je zbog svoje istine stradao i u Balkanskim ratovima, i u Prvom svetskom ratu, i u Drugom svetskom ratu, i u ratovima 90-ih godina. Bolje je jedan dan kao soko živeti, nego sto godina kao mišice skrivati. I to je nešto čime se Srbija ponosi. To je nešto što je sudbina srpskog naroda. Pripremaju se velike oluje u današnjem svetu. Svi svima prete, niko ni sa kim neće da razgovara. Protiv Srbije u čitavom regionu se vodi najprljavija hajka i kampanja. Ne samo u Prištini, ne samo u Zagrebu, na šta smo navikli, već i u Sarajevu i u Podgorici. Ne postoji laž najbrutalnija koje oni su izmislili ni protiv mene, ni protiv Srbije. Mi dobro razumemo novi vojni savez, takođe pokušaj Zagreba da pod svoju kontrolu stavi Podgoricu. Mi ćemo kao Srbija dati sve od sebe da čuvamo mir. Nikada Srbije nikoga nije napala niti planira. Mi ćemo svoju vojnu snagu, a Srbija je druga zemlja u svetu po brzini napredovanja, mi ćemo za manje od dve godine bukvalno udvostručiti naše kapacitet. Umećemo da sačuvamo slobodu naše zemlje. Oni koji misle da smo naivni, samo neka znaju – sve ste uradili prošle godina da me oborite sa vlasti, milijarde su uložene – ja vam nisam Slobodan Milošević, niti sam naivan niti glup da vam verujem. Bićemo spremni da pružimo snažan odgovor svakom potencijalnom agresoru – rekao je Vučić.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

– Želim da kažem narodu u RS da nam predstoje teške godine i da u svemu moramo da preživimo, da vodimo računa o onima koji su nam uvek zabadali nož u leđa. Nisu oni pravili savez protiv Austrije, već protiv Srbije i srpskog naroda. Na najčasnijoj funkciji se nalazim, zato je moja da upozorim ljude. Uvek moramo da znamo kako su se sa nama obračunavali kada nismo bili dovoljno snažni – dodao je predsednik.

Nedeljko Lambeta, direktor bolnice, kazao je da je jako ponosan i kao direktor ustanove i kao Trebinjac, Hercegovac.

– San je postao vizija, a vizija imperativ. Danas sa ponosom mogu reći da je san postao java. Posebno želim da izrazim zahvalnost onima koji su uz ovaj projekat bili od početka. Čovek bez kog bi projekat ostao samo san jeste Milorad Dodik. Naša bolnica nosi ime koje simbolizuje hrabrost. Dan 9. januar danas je trajno utkan u naš zdravstveni sistem. Ovo je početak novog poglavlja zdravstvene zaštite. Hvala što ste verovali i gradili – rekao je Lambeta.

Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja, istakao da je danas istorijski dan za Trebinje i celu Hercegovinu.

– Ovde će raditi neki od najboljih srpskih lekara. Ovde ćete imati uslove dostojne vaših poziva – kazao je.

Alen Šeranić, ministar zdravlja, izjavio je da su danas zadivljeni objektom, na kome mogu mnogi da pozavide.

– Ponosni smo što je ova bolnica izgrađena domaćim snagama. Hvala rukovodstvu Republike Srpske, posebno Miloradu Dodiku. Vera i istrajnost nadjačali su sva iskušenja. Ovo je uspeh koji pripada i svim zdravstvenim radnicima. Danas je slika našeg zdravstvenog sistema izmenjena – navodi ministar Šeranić.

(Pančevac)