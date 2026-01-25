6 znakova da vaš šef želi da date otkaz i kako da ga preduhitrite

Christian Lovell, 31-godišnji karijerni trener iz Los Anđelesa i osnivač zajednice Careers by Chris, podelio je iskustva i praktične smernice koje pomažu ljudima da prepoznaju kritične promene u odnosu sa nadređenima. Kao bivši ekspert za karijere u SoFi i SoFi finansijskoj platformi SoFi, Lovell danas vodi rastuću online zajednicu ljudi koji aktivno traže posao i žele da unaprede svoje karijere.

Na Instagramu deli savete o pisanju biografija, prolasku kroz ATS sisteme za selekciju, građenju ličnog brenda i pozicioniranju za željene uloge. U aktuelnom, izuzetno teškom tržištu rada, jedno pitanje se posebno izdvaja: Kako znati da vaš šef želi da odete iz kompanije.

Manje komunikacije može biti prvi signal

Jedan od znakova koji može da ukaže da šef želi da zaposleni sam napusti posao jeste naglo smanjena komunikacija. To se može manifestovati kroz ređe one-on-one sastanke, izostanak podrške ili nedostupnost za ključne odluke i smernice. Prema Lovellu, razvoj zaposlenog tada prestaje da bude prioritet, jer kompanije obično ne ulažu resurse u nekoga ko se više ne vidi u dugoročnim planovima.

Izostanak razgovora o budućnosti otkriva promenu prioriteta

Ako šef prestane da razgovara o vašem napretku, promociji ili budućim projektima, to je još jedan važan signal. Rečenice poput „za tri ili šest meseci dešava se to i to“ nestaju, a na direktna pitanja o razvoju karijere često stižu izgovori ili odlaganja bez jasnog odgovora. Razlog može biti osećaj krivice, manjak informacija ili ograničenja u internoj komunikaciji, ali je za zaposlene ključno da ne ignorišu ovaj obrazac, piše Biznis insajder.

Isključivanje iz važnih sastanaka i projekata šalje jasnu poruku

Lovell ističe i isključivanje zaposlenog iz ključnih kanala komunikacije – sastanaka, mejl prepiski ili internih „Slack“ grupa. Kada neko više ne učestvuje u projektima u kojima je ranije bio redovan član, to često znači da se posao preraspodeljuje i da kompanija više ne računa na tog zaposlenog.

Previše ili premalo posla može biti deo iste strategije

Još jedan indikator je zaduživanje zaposlenog „zauzetim“ ili administrativnim zadacima“, koji su ispod njegovog nivoa odgovornosti, poput sažimanja sastanaka ili rutinskih analiza, dok se istovremeno važni projekti dodeljuju drugima.

Sa druge strane, postoje i situacije kada šef daje nepodnošljivo mnogo posla sa nerealnim očekivanjima, kako bi kasnije imao osnov za dokumentovanje neuspeha zaposlenog – ili ga naveo da sam da otkaz usled preopterećenja.

Lovell savetuje da, ukoliko zaposleni nasluti da se ovakve promene dešavaju, ne čeka kritičnu tačku, već odmah počne da traži novi posao.

PIP planovi nisu uvek kraj, ali jesu alarm

Poslednji, ali vrlo ozbiljan znak je kada vas šef postavi na PIP (Performance Improvement Plan). Iako to ne znači automatski otkaz, u većini kompanija PIP služi da se kreira dokumentacioni trag pre konačnog rastanka sa zaposlenim. Često je praćen mikromenadžmentom i nerealnim obimom posla.

Lovell poručuje: Bez obzira na PIP, nikada ne izlazite potpuno sa tržišta rada – držite CV ažuriranim, negujte mrežu kontakata i budite spremni na promenu.

Šta da uradite ako prepoznate ove signale

Lovell naglašava da jedan znak ne mora ništa da znači, ali kombinacija više njih – posebno ako se odnos promenio iz jedne krajnosti u drugu – jeste razlog za oprez.

Savet je jasan: prvo obavite direktan razgovor sa šefom

dokumentujte svoja postignuća i rezultate

ako osećate da se vaš put u kompaniji završava, započnite potragu za novim poslom na vreme

ne čekajte trenutak kada postane nepodnošljivo

U teškom tržištu rada, razumevanje ovih obrazaca može biti presudno za pravovremenu pripremu i sledeći karijerni korak.

(Blic)