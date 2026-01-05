Identifikovani svi povređeni i stradali u požaru u Kran Montani

Švajcarska policija je danas saopštila da je svih 116 ljudi, koji su povređeni u požaru koji je izbio 1. januara u baru u švajcarskom skijalištu Kran Montana, identifikovano, da je među njima četvoro državljana Srbije, kao i da je identifikovano svih 40 stradalih osoba.

U bolnicama se i dalje nalaze 83 osobe, saopštila je policija kantona Vale, prenosi Temp.

Među povređenima je 21 državljanka Švajcarske i 47 Švajcaraca, 10 Francuskinja i 11 Francuza, četiri državljanina Srbije, četiri Italijanke i šestorica Italijana, dve Poljakinje, jedna Belgijanka, Portugalka, državljanin Češke, Australijanac, Bosanac, državljanin Republike Kongo, Luksemburžanin, kao i četiri muškarca sa dvojnim državljanstvom (Francuska/Finska, Švajcarska/Belgija, Francuska/Italija i Italija/Filipini).

Ovim se ukupan broj povređenih u novogodišnjoj noći povećava na 116, a ne na 119 kako su vlasti prvobitno objavile, tri osobe su pogrešno povezane sa nesrećom.

(Pančevac)