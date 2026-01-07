Novogodišnja lekcija iz Uzdina: Đaci izabrali solidarnost

Povodom novogodišnjih praznika, učenici Osnovne škole „Sveti Georgije“ iz Uzdina pokazali su istinsku humanost i društvenu odgovornost. Umesto da prazničnu radost zadrže samo za sebe, odlučili su da je podele sa onima kojima je pomoć najpotrebnija.

U okviru humanitarne akcije, đaci su prikupili sredstva namenjena Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka.

Tom prilikom sakupljeno je 11.400 dinara, koja će biti iskorišćena za lečenje i pružanje podrške oboleloj deci i njihovim porodicama. Akcija je realizovana uz podršku nastavnika, sa ciljem da se kod učenika neguju vrednosti empatije, solidarnosti i brige za zajednicu.

Za ove mlade ljude praznici su dobili dublje značenje, postavši prilika da dobrim delima pruže nadu onima kojima je ona najpotrebnija. Ovaj plemeniti gest potvrđuje da se prava vrednost praznika ogleda u humanosti i zajedništvu, a Uzdin s razlogom može biti ponosan na svoju mladu generaciju.

(RTV Kovačica)