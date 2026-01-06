Tradicionalno paljenje badnjaka i božićne službe u opštini Kovačica

Srpska pravoslavna crkva i vernici koji poštuju Julijanski kalendar 6. januara obeležavaju Badnji dan i Badnje veče, uoči najvećeg hrišćanskog praznika – Božića. Tim povodom, u pravoslavnim hramovima na teritoriji opštine Kovačica biće služene bogoslužbe i obavljeno tradicionalno paljenje badnjaka.

U Crkvi Pokrova Presvete Bogorodice u Kovačici, organizovan je odlazak po badnjak u 5.30 časova ujutru, dok ćese večernja služba i paljenje badnjaka biti održani u 18 časova. Božićna liturgija u ovom hramu služiće se 7. januara sa početkom u 9.30 časova.

U pravoslavnoj crkvi u Debeljači, večernje bogosluženje na Badnji dan počeće u 17 časova, nakon čega sledi osvećenje i paljenje badnjaka. Na dan Božića, sveta liturgija počeće u 9 časova.

U Putnikovu su služba i paljenje badnjaka zakazani za 6. januar u 16.30 časova, dok će se u Idvoru obaviti u 16 časova, uz nastup dečjeg crkvenog hora. Božićna služba u idvorskom pravoslavnom hramu održaće se 7. januara u 9 časova.

U Crepaji će na Badnji dan tradicionalno biti organizovan odlazak po badnjak u 13.30 časova, nakon čega će uslediti služba, osveštavanje badnjaka i ponoćna liturgija. Božićna liturgija u ovom mestu počeće 7. januara u 9.30 časova.

U Samošu će služba i paljenje badnjaka na Badnji dan biti održani u 16 časova, a potom će biti služena i ponoćna liturgija. Božićna služba u pravoslavnoj crkvi u Samošu počeće 7. januara u 9 časova.

