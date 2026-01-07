Ekipa Aston Villa prvak turnira u Debeljači

U organizaciji FK „Spartak 1911“ iz Debeljače, 30.decembra je završen tradicionalni Novogodišnji futsal turnir, koji se održava osmu godinu zaredom. Turnir je ove godine okupio 14 ekipa iz Pančeva, Samoše, Padine, Kovačice, Ilandže i još brojnih okolnih mesta.

Titulu prvaka turnira osvojila je ekipa Aston Villa, koja je u finalu pobedila Romantičare sa 3:0. Treće mesto osvojila ekipa DB Galaxy, koja je u meču za treće mesto savladala KMF Pretok rezultatom 3:1.

Među igračima su posebno istaknuti: Aleksej Petrović iz Romantičara kao najbolji strelac, Igor Trajčevski iz DB Galaxy kao najbolji golman i Gabriel Čižik iz Aston Ville, koji je proglašen za najboljeg igrača turnira.

Turnir je sudio Dragan Milanović iz Pančeva. Organizatori su istakli da je cilj turnira, osim sportske konkurencije, i druženje kao i promocija futsala u regionu.

