Kovačički kalendar 2026: Godišnjak koji spaja generacije

Godišnjak koji spaja generacije i čuva lokalnu istoriju “Kovačički kalendar 2026” je pomenutog datuma u Omladinskoj sali Doma kulture “3. oktobar” u Kovačici. Izdavač je Memorijalni centar “Dr Janko Buljik” iz Kovačice.

Ovo je šesti godišnjak po redu. Obuhvata najvažnije istorijske činjenice o ovom središtu opštine u južnom Banatu – kako su se kroz istoriju oblikovali identitet i tradicija sela sa pretežno slovačkim življem. U svakom kalendaru se otkrivaju neke nepoznate činjenice ili ličnosti Kovačice.

Dobrano tekstova je posvećeno tome kako su se društveni i kulturni život u Kovačici razvijali u 20. veku i na koji način su tradicionlne vrednosti i običaji opstali do danas još od naseljavanja Slovaka početkom 19. veka, koje su se najvažnije promene desile u Kovačici u 21. veku i kako su te promene uticale na svakodnevni život meštana – naročito ulaskom Kovačičkog naivnog slikarstva na listu nematerijalnog kultulturnog blaga čovečanstva. Brojne autore su u pisanju i istraživanju inspirisale brojne Kovačičanke i Kovačičani.

Tekstovi su predstavljeni na autentičan i verodostojan način. Autori i urednici planiraju da prošire sadržaj godišnjaka u budućim izdanjima sa novim temama, ličnostima i dogadjajima.

Na promociji su govorili Pavel Matuh, Pavel Jonaš, Jan Dišpiter, Želislav Poliak, kazivao je i Pavel Babka iz Galerije Babka, skup je na početku pozdravio i Jan Tomaš, direktor Doma kulture „3. oktobar“ u Kovačici, program je vodila Jarmila Paulikova a u kulturno-umetničkom delu programa pevao je Pavel Hološ iz Padine a svirali su Kovačičani Dominik Kizur i Luka Stojković, kao i Vladimir Halaj iz Padine. Na promociji su bili prisutni i Adam Jonaš, predsednik Saveta Mesne zajednice Kovačica, kao i Dušanka Petrak, predsednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine.

(RTV Kovačica)