Kovačički kalendar 2026: Godišnjak koji spaja generacije
Godišnjak koji spaja generacije i čuva lokalnu istoriju “Kovačički kalendar 2026” je pomenutog datuma u Omladinskoj sali Doma kulture “3. oktobar” u Kovačici. Izdavač je Memorijalni centar “Dr Janko Buljik” iz Kovačice.
Dobrano tekstova je posvećeno tome kako su se društveni i kulturni život u Kovačici razvijali u 20. veku i na koji način su tradicionlne vrednosti i običaji opstali do danas još od naseljavanja Slovaka početkom 19. veka, koje su se najvažnije promene desile u Kovačici u 21. veku i kako su te promene uticale na svakodnevni život meštana – naročito ulaskom Kovačičkog naivnog slikarstva na listu nematerijalnog kultulturnog blaga čovečanstva. Brojne autore su u pisanju i istraživanju inspirisale brojne Kovačičanke i Kovačičani.
Tekstovi su predstavljeni na autentičan i verodostojan način. Autori i urednici planiraju da prošire sadržaj godišnjaka u budućim izdanjima sa novim temama, ličnostima i dogadjajima.
(RTV Kovačica)