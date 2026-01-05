Božićna poslanica patrijarha Porfirija

Objavimo sa pastirima, poklonimo se sa mudracima i zapevajmo sa anđelima: “Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja!”

Njegova Svetost Patrijarh Srpski Gospodin Porfirije uputio je čestitke povodom najvećeg praznika Rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista i u Božićnoj poslanici, između ostalog, rekao:

– Draga braćo i sestre, i ove godine milosti Gospodnje, sa svima vama deleći radost Roždestva, opet i opet blagovestimo jedino novo pod suncem: susret, zagrljaj i celiv prolaznog i neprolaznog, neba i zemlje, Boga i čoveka – Rođenje Spasa Koji je Hristos Gospod. Objavimo sa pastirima, poklonimo se sa mudracima i zapevajmo sa anđelima: “Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja!” Ta anđelska pesma nam govori da je mir dar Božiji, poziva nas da ga prihvatimo i u tom daru uzmemo učešće.

U tu svetlost i život u miru i slozi, nadahnuti nadumnom radošću Božića i Hristovim mirom, pozivamo sve, da prevaziđemo podele, da zagrlimo jedni druge, da pružimo ruku jedni drugima, da razumemo da smo, jednom rečju, neophodni jedni drugima. Jer, hrišćanska vera nas ne uči da u vremenu krize čekamo bolja vremena, nego da sami postanemo živi znaci budućeg Carstva Božijeg – ljudi koji već sada žive drugačije, koji ne leče strah strahom, niti mržnju mržnjom.

Naposletku, braćo i sestre, deco Svetoga Save i svih naših časnih predaka, svih svetih Otaca i Matera srpskih, gde god da se nalazimo širom zemljinog šara, u Otadžbini ili u rasejanju, a posebno na raspetom Kosovu i Metohiji, jednim glasom, jednim ustima i jednim srcem, zajedno s anđelima zapevajmo Božićnu himnu, pesmu mira: Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja! Mir Božji – Hristos se rodi!”

(Pančevac)