U susret Božiću: Dece iz regiona u poseti Beogradu

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Milica Đurđević Stamenkovski ugostila je danas decu srpske nacionalnosti iz Prijedora, Herceg Novog i Grahova, koja su u poseti Beogradu.

Đurđević Stamenkovski je zajedno sa njima prisustvovala besedi patrijarha Porfirija u Hramu Svetog Save, gde je istakla da dani uoči Božića i okupljanje oko vere i tradicije imaju posebnu snagu.

Ona je ocenila da zajednička molitva i susreti poput ovog šalju poruku da srpski narod, ma gde živeo, deli iste vrednosti i istu nadu.

Nakon posete Hramu Svetog Save, održan je prijem u Konaku kneginje Ljubice pod nazivom „Božić kod kneginje“.

Ministarka je tom prilikom poručila da je, u danima kada se svi okupljamo oko najdubljih vrednosti našeg naroda, porodice, zajedništva i vere, velika privilegija ugostiti srpsku decu iz regiona.

Ona je naglasila da briga o deci i očuvanje veza sa našim narodom u regionu ostaju trajni prioriteti Srbije, kao i da je ovaj susret poruka da naša zemlja misli na svoju decu gde god da žive i da su vrata naše prestonice za njih uvek otvorena.

Neka im ovi dani u Beogradu ostanu kao uspomena na ljubav, pažnju i duhovnu snagu koja nas povezuje, posebno uoči Božića, rekla je Đurđević Stamenkovski.

Srpska deca iz regiona, uzrasta od 9 do 14 godina, borave u Beogradu od 4. do 6. januara, uoči božićnih praznika.

(Pančevac)