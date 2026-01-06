Pančevo Servisne informacije

Pantransport: 7. januara u primeni praznični red vožnje

13:16

06.01.2026

Podeli vest:

Foto: Pantransport

PANČEVO – Preduzeće Pantransport Pančevo najavilo je da će na Božić, 7. januara, na svim svojim međumesnim i gradsko-prigradskim linijama sve polaske obavljati prema redu vožnje za nedelju i dane državnih praznika.

Za Badnji dan, 6. januara, u primeni će biti red vožnje za radni dan tokom trajanja školskih praznika.

Kompanija Pantransport svim sugrađanima želi srećnu Novu 2026. godinu i predstojeći Božić.

Tagovi

Božić Pantransport red vožnje

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.