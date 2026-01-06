Pantransport: 7. januara u primeni praznični red vožnje

Gradonačelnik Stevanović prisustvovao paljenju badnjaka
PANČEVO – Preduzeće Pantransport Pančevo najavilo je da će na Božić, 7. januara, na svim svojim međumesnim i gradsko-prigradskim linijama sve polaske obavljati prema redu vožnje za nedelju i dane državnih praznika.
Za Badnji dan, 6. januara, u primeni će biti red vožnje za radni dan tokom trajanja školskih praznika.
Kompanija Pantransport svim sugrađanima želi srećnu Novu 2026. godinu i predstojeći Božić.
U Hramu Uspenja Presvete Bogorodice održana je liturgija i paljenje badnjaka, kojima je prisustvovao gradonačelnik Aleksandar Stevanović zajedno sa mnogobrojnim vernicima.
Odneli su badnjak do Preobraženske crkve gde će posle liturgije u porti hrama obaviti čin paljenja badnjaka.
Saznajte koliko koštaju badnjaci na pančevačkoj pijaci i kako se neki od naših sugrađana sećaju kako se nekada dočekivao Božić u kući sa ognjištem
