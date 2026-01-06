Konjanici s badnjakom prodefilovali ulicama Pančeva

Odneli su badnjak do Preobraženske crkve gde će posle liturgije u porti hrama obaviti čin paljenja badnjaka.

Običaj da badnjak ispred Preobraženskog hrama donesu konjanici i ove godine je ispoštovan u Gornjem gradu. Ovu tradiciju svake godine praktikuju Preobraženski hram, MZ Gornji Grad i Konjički klub 1926 .

Konjanici tradicionalno sa badnjakom obilaze prolaze ulicama pozdravljajući sugrađane čestitajući im Badnji dan.

Oni su se i ove godine okupili na raskrsnici Sinđelićeve i Ulice Ive Kurjačkog. Zajedno sa fijakerima, u kojima su bili meštani Margite i sveštenk Srpske pravoslavne crkve, nakon što su prodefilovali ulicama grada Pančeva , odneli badnjak do Preobraženske crkve, gde je održana liturgija u porti hrama i paljenje badnjaka.

Kako su dočekani pogledajte na video snimku Branka Žurića, hroničara grada na Tamišu.

Posle samog čina paljenja badnjaka, biće posluženo svim prisutnima kuvano vino i rakija.

(Pančevac)