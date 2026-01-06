Pančevo Pančevo u slikama

Konjanici s badnjakom prodefilovali ulicama Pančeva

Odneli su badnjak do Preobraženske crkve gde će posle liturgije u  porti hrama obaviti čin paljenja badnjaka.

15:21

06.01.2026

Foto: Printscreen/Branko Žurić

Običaj da badnjak ispred Preobraženskog hrama donesu konjanici i ove godine je ispoštovan u Gornjem gradu. Ovu tradiciju svake godine praktikuju Preobraženski hram, MZ Gornji Grad i Konjički klub 1926 .

Konjanici tradicionalno sa badnjakom obilaze prolaze ulicama pozdravljajući sugrađane čestitajući im Badnji dan.

Foto: Printscren/Branko ŽurićFoto: Printscren/Branko Žurić

 

Oni su se i ove godine okupili na raskrsnici Sinđelićeve i Ulice Ive Kurjačkog. Zajedno sa fijakerima, u kojima su bili meštani Margite i sveštenk Srpske pravoslavne crkve, nakon što su prodefilovali ulicama grada Pančeva , odneli  badnjak do Preobraženske crkve, gde je održana liturgija u  porti hrama i paljenje badnjaka.

PrintscreenPrintscreen

Kako su dočekani pogledajte na video snimku Branka Žurića, hroničara grada na Tamišu.

Posle samog čina paljenja badnjaka, biće posluženo svim prisutnima kuvano vino i rakija.

(Pančevac)

