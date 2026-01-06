Stevanović i Kiš čestitali Božić: Mir Božji. Hristos se rodi!

Mir Božji, Hristos se rodi: Srećan Božić!
U ime grada Pančeva i lično ime, Aleksanda rStevanović, gradonačelnik i Tigran Kiš, predsednik Skupštine grada svim sugrađankama i sugrađanima žele srećan Božić.
Hristos se rodi!
Drage sugrađanke i sugrađani,od srca vam čestitamo Božić, najradosniji hrišćansk ipraznik.
Neka vam dan Hristovog rođenja donese mir, ljubav i blagostanje.
Radost i zdravlje u domove i snagu da s optimizmom i verom
koračamo u dane koji su pred nama.Neka Božić ispuni vaše domove toplinom, a srca nadom.
Praznične dane provedete u radosti i slozi, okruženi svojim najmilijima.
Mir Božji.Hristos se rodi!
AUD
67.00 RSD
BAM
59.98 RSD
CAD
72.89 RSD
CHF
126.36 RSD
EUR
117.30 RSD
GBP
134.78 RSD
SEK
10.85 RSD
USD
100.38 RSD
U Hramu Uspenja Presvete Bogorodice održana je liturgija i paljenje badnjaka, kojima je prisustvovao gradonačelnik Aleksandar Stevanović zajedno sa mnogobrojnim vernicima.
Odneli su badnjak do Preobraženske crkve gde će posle liturgije u porti hrama obaviti čin paljenja badnjaka.
