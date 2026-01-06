Stevanović i Kiš čestitali Božić: Mir Božji. Hristos se rodi!

U ime grada Pančeva i lično ime, Aleksanda rStevanović, gradonačelnik i Tigran Kiš, predsednik Skupštine grada svim sugrađankama i sugrađanima žele srećan Božić.

Hristos se rodi!

Drage sugrađanke i sugrađani,od srca vam čestitamo Božić, najradosniji hrišćansk ipraznik.

Neka vam dan Hristovog rođenja donese mir, ljubav i blagostanje.

Radost i zdravlje u domove i snagu da s optimizmom i verom

koračamo u dane koji su pred nama.Neka Božić ispuni vaše domove toplinom, a srca nadom.

Praznične dane provedete u radosti i slozi, okruženi svojim najmilijima.

Mir Božji.Hristos se rodi!