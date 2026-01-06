Vrščani u duhu tradicije i zajedništva proslavili Badnje veče!

U Sabornom hramu Svetog Oca Nikolaja, Badnje veče je okupilo brojne građane Vršca, koji su rame uz rame dočekali predstojeći Božić i zajednički proslavili jedan od najvažnijih hrišćanskih praznika.

Ovaj događaj još jednom je istakao značaj očuvanja duhovne i kulturne baštine koja vekovima oblikuje identitet ovog kraja.

Povodom praznika, gradonačelnica Dragana Mitrović uputila je čestitku svim sugrađanima, istakavši značaj vere, porodice i međusobnog poštovanja kao temelja složne zajednice.

„U danima kada se naši domovi ispunjavaju svetlošću Božića, svim vernicima koji praznik slave po julijanskom kalendaru upućujem najsrdačnije čestitke. Neka ovaj sveti dan donese mir u duše, radost u porodice i blagoslov u svakodnevnom životu, uz razumevanje i dobrotu kao osnovne vrednosti našeg društva. Mir Božji, Hristos se rodi“, poručila je gradonačelnica.

Svetu arhijerejsku liturgiju služio je Njegovo Visoko preosveštenstvo Nikanor, Arhiepiskop vršački i Mitropolit banatski, uz sasluženje sveštenstva vršačkog namesništva Mitropolije banatske. Svečana liturgija dodatno je upotpunila praznični ambijent i podsetila na vekovne duhovne vrednosti zajednice.

Nakon liturgije, u porti Sabornog hrama svečano je naložen badnjak, uz molitvu i učešće velikog broja vernika, u skladu sa dugogodišnjom tradicijom Srpske pravoslavne crkve. Događaj je protekao u duhu mira, zajedništva i radosti, s naglaskom na očuvanju običaja koji se prenose s kolena na koleno.

Praznično veče završeno je svečanim vatrometom, dok su za sve prisutne služeni kuvana rakija i vino, čime je nastavljena tradicija sabranja, druženja i zajedničke radosti uoči Božića.



