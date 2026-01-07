Božićna liturgija u Hramu Svetog Save: Patrijarh Porfirije pozvao na prevazilaženje podela i solidarnost

U Hramu Svetog Save na Vračaru danas se održava božićna liturgija koju predvodi patrijarh srpski Porfirije, uz sasluženje episkopa i sveštenstva beogradskih hramova.

Bogosluženje je počelo u 9 časova, a prisustvuje mu veliki broj vernika. Među okupljenima su i poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević, kao i predstavnici Rimokatoličke crkve u Srbiji. U Srbiji je obeležavanje Božića započelo ponoćnim liturgijama širom zemlje.

Patrijarh Porfirije je u božićnoj poslanici poručio da je Božić praznik mira i pozvao na prevazilaženje podela, međusobno razumevanje i solidarnost.

– U svetlost i život u miru i slozi, nadahnuti nadumnom radošću Božića i Hristovim mirom, pozivamo sve da prevaziđemo podele, da zagrlimo jedni druge, da pružimo ruku jedni drugima i da shvatimo da smo, jednom rečju, neophodni jedni drugima. U svetlost i život u miru i slozi, nadahnuti nadumnom radošću Božića i Hristovim mirom, pozivamo sve, da prevaziđemo podele, da zagrlimo jedni druge, da pružimo ruku jedni drugima, da razumemo da smo, jednom rečju, neophodni jedni drugima”, istakao je patrijarh u božićnoj poslanici. Božić, zajedno sa Vaskrsom, predstavlja jedan od najvećih hrišćanskih praznika i praznuje se kao uspomena na dan rođenja Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg. Srpska pravoslavna crkva Božić slavi tri dana, drugi dan je Sabor Presvete Bogorodice, u znak zahvalnosti što je rodila Spasitelja, dok se trećeg dana slavi Sveti Stefan. Vernici se tradicionalno pozdravljaju sa “Mir Božji, Hristos se rodi – Vaistinu se rodi – poručio je patrijarh u božićnoj poslanici.

(Pančevac)