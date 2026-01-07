Zasijala božićna poruka sa Kule Beograd

Sa Kule Beograd, najviše zgrade u prestonici i regionu, sinoć je emitovana svečana božićna čestitka koja je grad ispunila toplinom, radošću i duhom zajedništva koji prate najlepše trenutke u godini, saopštila je kompanija Belgrade Waterfront.

– Tokom Badnjeg dana, kroz motive badnjaka i poruku ‘Srećan Badnji dan’, sa Kule je simbolično najavljen dolazak Božića – navodi se u saopštenju i dodaje da je tačno u ponoć, sa vrha Kule upućen tradicionalni praznični pozdrav “Mir Božiji, Hristos se rodi”, koji je zajedno sa laserima obasjao srpsku prestonicu i poslao snažnu poruku mira, ljubavi i nade”.

(Pančevac)