Ovacije za vatrogasca: Rade Šakotić sam ušao u nabujalu Drinu, upalio golfa i odvezao ga na obalu

Vatrogasac Rade Šakotić postao je hit u regionu nakon što je društvenim mrežama počeo da kruži snimak, na kojem se vidi kako ulazi u ledenu Drinu, seda u „golf“ koji je potopljen, pali automobil i izvozi ga iz reke.

Drama se odvijala u Zvorniku u BiH, a Rade je za 24sata rekao da je „adrenalin odradio svoje“.

Podstim, zbog rasta vodostaja reke Drine automobili su ostali zarobljeni na gradskom parkingu, a nabujala voda brzo je izašla iz korita i počela da nosi sve pred sobom. Na teren su odmah upućene vatrogasne ekipe, ali prizor koji ih je dočekao bio je šokantan, četiri automobila našla su se u vodi.

„Nadošla je reka Drina, mi smo došli na lice mesta. Došli smo tamo, videli smo tri četiri auta na gradskom parkingu. Voda je izašla korita, uhvatila je četiri auta, dva se nisu spasila, treći smo spasili i u četvrti sam ušao“, ispričao je Šakotić.

U uslovima otežanima snažnom strujom i visokim vodostajem, Šakotić je bez puno razmišljanja seo u „volkswagen golf“ koji se nalazio u reci. Nakon što mu je vlasnica automobila dala ključ, predao je kolegama mobilni i lične stvari i ušao u vozilo.

(Pančevac)