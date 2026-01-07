Vesti Društvo

AEM: Božićni ručak za korisnike kuhinje u Francuskoj ulici

16:10

07.01.2026

Printscreen/IN

Versko dobrotvorno starateljstvo AEM je i ovoga Božića priredilo tradicionalni Božićni ručak za naše potrebite sugrađane, korisnike crkveno-narodne kuhinje u Francuskoj ulici broj 31.

Prazničnu trpezu su blagoslovili vikarni episkopi Patrijarha srpskog novobrdski Ilarion i toplički Petar, u prisustvu o. Vladimira Markovića, o. Branislava Jocića, đakona Dražena Kragića, brojnih volontera i zaposlenih pri VDS -u.

Episkop Ilarion je u besedi preneo pozdrave Patrijarha Porfirija, i izrazio posebnu radost zbog svoje prve posete VDS-u, i tom prilikom podsetio sve prisutne da treba imati veru, i da će na kraju sve biti dobro, jer kako je govorio patrijarh Pavle, ako nije dobro, znači da još nije kraj. Pozvao je sabrane da primaju utehu od Gospoda i da je nesebično prenose drugima, trudeći se da, kao što je neko njih utešio, i oni sami budu uteha bližnjima.

(Pančevac)

