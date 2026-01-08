Hristos se rodi, dijasporo: Srbi u Los Anđelesu proslavili Božić

Srbi koji žive u Los Anđelesu proslavljaju Božić po Julijanskom kalendaru. Božićnu liturgiju držao je prota Predrag Bojović u crkvi Svetog Save u Los Anđelesu.

“Srećan i blagosloven ovaj veliki praznik. Hristos se rodi svoj našoj braći i sestrama“.

Kako Srbi kažu, ovaj praznik, proslavlja se u SAD baš kao i u Srbiji, sa svim običajima – sadi se pšenica, čitaju se molitve, pravi česnica. Taj dan na trpezi su neizostavna sarma, česnica, ćevapi i šljivovica.

Počelo je na Badnje veče, bogosluženjem i paljenjem badnjaka, ponegde i vatrometom, a nastavljeno je jutros, božićnim liturgijama i pričešćem vernika.

Crkva je bila puna vernika koji su želeli da prisustvuju, a ono što naročito raduje jeste veliki broj dece i omladine.

Prota Predrag Bojović obratio se čitaocima Pančevca

“Hristos se rodi svoj našoj braći i sestrama u Pančevu i šire, koji prate list i sajt Pančevac. Srećan i blagosloven ovaj veliki praznik.“

„Danas je u prisustvu mnoštvo naroda, Srba i drugih narodnosti koji su sa nama došli da dele radost, proslavljen Božić na lep način. Molitvom najpre i onda sabornim ručkom“. https://pancevac-online.rs/wp-content/uploads/2026/01/0-02-02-bd30c31ee9bff8df6c8bfc2d5d887b6862e24da54cdc999c0c6451abb32c67cb_cad09718fc0d055f.mp4

U izjavi je za kraj poželeo da više fokus stavljamo na radost koja vodi do poveznosti sa Hristom.

Da budemo više fokusirani ka radosti, a ne da budemo porobljivani raznim stvarima koje nas okružuju, pa onda nemamo snage da se susretnemo sa Hristom

(Pančevac)