Hristos se rodi, dijasporo: Srbi u Los Anđelesu proslavili Božić
Srbi koji žive u Los Anđelesu proslavljaju Božić po Julijanskom kalendaru. Božićnu liturgiju držao je prota Predrag Bojović u crkvi Svetog Save u Los Anđelesu.
“Srećan i blagosloven ovaj veliki praznik. Hristos se rodi svoj našoj braći i sestrama“.
Kako Srbi kažu, ovaj praznik, proslavlja se u SAD baš kao i u Srbiji, sa svim običajima – sadi se pšenica, čitaju se molitve, pravi česnica. Taj dan na trpezi su neizostavna sarma, česnica, ćevapi i šljivovica.
Počelo je na Badnje veče, bogosluženjem i paljenjem badnjaka, ponegde i vatrometom, a nastavljeno je jutros, božićnim liturgijama i pričešćem vernika.
Crkva je bila puna vernika koji su želeli da prisustvuju, a ono što naročito raduje jeste veliki broj dece i omladine.
Prota Predrag Bojović obratio se čitaocima Pančevca
“Hristos se rodi svoj našoj braći i sestrama u Pančevu i šire, koji prate list i sajt Pančevac. Srećan i blagosloven ovaj veliki praznik.“
„Danas je u prisustvu mnoštvo naroda, Srba i drugih narodnosti koji su sa nama došli da dele radost, proslavljen Božić na lep način. Molitvom najpre i onda sabornim ručkom“.
U izjavi je za kraj poželeo da više fokus stavljamo na radost koja vodi do poveznosti sa Hristom.
Da budemo više fokusirani ka radosti, a ne da budemo porobljivani raznim stvarima koje nas okružuju, pa onda nemamo snage da se susretnemo sa Hristom
(Pančevac)