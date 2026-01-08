Svet Vesti

Zemljotres pogodio Banjaluku: Potres je iznosio 3,2 stepena po Rihterovoj skali

09:42

08.01.2026

Foto: Pixabay

Područje u blizini Banjaluke pogodio je zemljotres u 1.30 sati iza ponoći, potvrđeno je na stranici Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Prema podacima EMSC-a, epicentar zemljotresa bio je 14 kilometara udaljen od Banjeluke, a podrhtavanje tla osetilo se i u srednjoj Bosni, kao i u Hrvatskoj.

Jačina zemljotresa, navodi se na stranici EMSC-a, iznosila je 3,2 stepena po Rihterovoj skali.

Osim Banjeluke i okolnog područja gdje je bio epicentar, podrhtavanje tla prijavili su i građani Bugojna, Gornjeg Vakufa, Travnika i Zenice, među ostalima.

