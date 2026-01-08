Danas počinje dvodnevno obeležavanje Dana Republike Srpske

Polaganjem venaca i cveća na spomen obeležja, otkrivanjem Centralnog spomen-obeležja borcima (1991-1995) na Trgu srpskih junaka, a popodne svečanom akademijom i prijemom u sedištu Vlade, u Republici Srpskoj počinje dvodnevo obeležavanje Dana Republike.

Republika Srpska nastala je 9. januara 1992. godine pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Јugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv je septembra 1992. godine zamenjen sadašnjim – Republika Srpska.

Političko Sarajevo oštro se protivi obeležavanju 9. januara kao Dana Republike Srpske i u stalnom je pokušaju da to bude zabranjeno, a odgovorni za organizaciju proslave sankcionisani.

Predsednik Narodne Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić kaže da, ako Srbima pokušate nešto da zabranite, osporite ili oduzmete, umesto toga jednog – dobićete dva.

– U susret 34 godina Republike Srpske, jedna važna pouka – najbolje bi bilo da Srbima ništa ne pokušavate da oduzmete, da ukinete ili da zabranite. Kad god to pokušate, mi od jednog pravimo dvoje – poručio je Stevandić.

Sve to je potkrepio primerima iz prošlosti koji dokazuju ono što govori.

– Tako su pokušali da nam ukinu našu tradicionalnu zastavu koja je starija od svih naroda i država na Balkanu i, naravno, nisu uspeli. Mi zastavu sa grbom Nemanjića koristimo u svojim kućama, kancelarijama, u istorijskim i važnim datumima, ali pored nje sada koristimo i tradicionalnu srpsku zastavu trobojku. Ako ste pokušali da nam ukinete jednu – dobili ste dve zastave – poručio je Stevandić, dok pokazuje na obe zastave u holu Narodne skupštine Srpske.

Slično se desilo i sa tužnim pokušajem zabrane grba Nemanjića, najsvetijeg grba u srpskoj istoriji, koji i dalje krasi kancelariju predsednika parlamenta, ali i brojne druge.

– On je deo našeg identiteta pred kojim smo se zaklinjali mi i naši preci vekovima unazad, grb koji je čuvao sve naše slave i koji je deo naše duše. Kao što znate, nisu uspeli. On se nalazi u svakoj srpskoj kući i svako srpsko dete zna šta je to grb Nemanjića. Kao odgovor na sve to, mi smo ispoštovali formu i imamo amblem Republike Srpske kao još jedan grb koji takođe ima sva obeležja naše državnosti, našu krunu, zastavu. Amblem govori da se mi svoga ne odričemo. Umesto jednog grba, oni koji su hteli da ga ukinu, opet su dobili dva – naveo je Stevandić u izjavi za RTRS.

Ipak, najveće ludilo bio je neuspeli pokušaj da se Srpskoj ukine datum rođenja 9. januar.

– Pokušali su da kažu da se nismo rodili tog dana, nego dana koji će neki visoki, niski ili razni srbofobi u autošovinisti da odrede. Pokušavali su toliko godina da nas ubede da se nismo rodili 9. januara, da tog dana nisu glasali srpski poslanici. Nisu uspeli! On se slavi u svakoj kući, narod se kiti zastavama, ali i pored toga mi smo, kao što je poznato, dobili još jedan datum koji slavimo – Sretenje, 15. februar. To je datum srpske državnosti. Ta državnost je i Sretenje i Sveti Stefan, to su istorijske činjenice i više su stvar emocija – sa naše strane pozitivnih, rodoljubivih, a sa druge strane emocija mržnje koju žele da pretvore u političku priču o zabranama. Nemojte Srbima ništa da zabranjujete – poručio je Stevandić.

Onima koji sanjaju ukidanje Republike Srpske, Stevandić je poručio:

– Neka dobro razmisle jer mi smo narod koji zna šta je naša istorija, vera, tradicija. Ako pokušate da ukinete Republiku Srpsku, možda umesto jedne dobijete… znate i sami.

(tanjug.rs)