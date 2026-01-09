U toku inspekcija mađarskog dela pruge Beograd-Budimpešta

Dok srpska strana najavljuje da će redovan putnički saobraćaj između Beograda i Budimpešte biti uspostavljen najkasnije u maju, iz Mađarske ovih dana stižu konkretnije i detaljnije informacije o skorom puštanju u saobraćaj deonice pruge kroz njihovu zemlju čije otvaranje je jedan od glavnih preduslova za vraćanje direktnog železničkog saobraćaja između dve zemlje posle više godina.

Naime, kako izveštava Világgazdaság, a prenosi hungarytoday.hu, ukoliko TÜV (Udruženje za tehničke preglede), koje je angažovalo Ministarstvo građevinarstva i saobraćaja Mađarske, utvrdi da je sve u redu, mađarska vlada će sredinom februara odobriti prevoz putnika na mađarskoj deonici železničke pruge Budimpešta–Beograd, piše eKapija.

Kako se navodi, Mađarskoj su radove usporili izazovi poput instalacije i integracije moderne bezbednosne opreme, koja je neophodna za brze vozove.

Pored toga, kao članica EU, zemlja je morala da se pridržava strožih propisa za javne nabavke i druge procedure, što se pokazalo kao dugotrajnije od propisa koji važe na srpskoj strani.

Ovo je, pojašnjava se u tekstu, bitno zbog prisustva Kine, jer Izvozno-uvozna banka Kine ne samo da finansira oko 85 odsto troškova mađarske deonice u formi kredita, već Kinezi isporučuju i tehnička rešenja i železničke sisteme za Mađarsku.

Ukoliko TÜV utvrdi da je sve u redu, mađarska vlada će odobriti putnički prevoz od sredine februara. Uzgred, probni rad je već počeo u decembru.

Kako podsećaju mađarski mediji, prema izveštajima u srpskoj štampi, Beč će takođe biti povezan sa železničkom linijom Beograd–Budimpešta.

Kada se projekat proširenja železnice završi, ne samo da će biti moguće putovati između srpske i mađarske prestonice za relativno kratko vreme, već i stići do austrijske prestonice bez presedanja.

Kako mnogi Srbi i Mađari iz Vojvodine putuju između tri grada, značaj elektrifikovane, dvokolosečne brze pruge će nastaviti da raste. Trenutno putovanje od Beograda do Budimpešte traje oko osam sati, ali kada projekat bude završen, to će se smanjiti na 2 sata i 40 minuta.

